Diagnosticado com câncer na bexiga em 2021, Celso Portiolli, que recentemente passou por uma cirurgia para retirada do pólipo, abriu o jogo sobre seu quadro atual de saúde. Em conversa com a revista Caras, o apresentador garantiu estar bem e explicou que os novos exames realizados não apontaram indícios de tumor na região.

"Saúde está maravilhosa, estou na melhor fase da minha vida. Os exames estão maravilhosos, agradeço as orações do Brasil inteiro, elas fazem a diferença na minha vida", garantiu.

"Não deixem de orar, continuem, que estão vencendo juntos e com Deus", completou.

Celso Portiolli conversou com a publicação durante o Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr.

Na ocasião, o comunicador, que foi um dos apresentadores, admitiu que chegou cedo para ensaiar, mas disseram que não tinha roteiro.

"Me explicaram, eu fiz algumas anotações. Eu vou entrar sem nada, nem meu lote que eu tenho que dizer qual é o não sei", expôs.

Celso Portiolli passou por tratamento

Cabe lembrar que no ano passado, o contratado do SBT passou por um tratamento para a prevenção do retorno do câncer. Em entrevista ao TV Fama, na RedeTV!, o apresentador explicou que estava bem, mas iria fazer isso para aumentar a imunidade do corpo.