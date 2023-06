Não é à toa que Wesley Safadão é chamado de líder pelo público. Sempre à frente do comum, ele surpreende em cada detalhe. Seja em seus shows, álbuns ou até mesmo em novos projetos.

Acostumado com eventos grandiosos, o artista e a PromoAção, maior empresa de navios temáticos do Brasil, transformaram o que já era bom em ainda melhor. Há 4 anos promovendo o “WS On Board” em águas brasileiras, eles decidiram inovar e, pela primeira vez na história do entretenimento, vão promover um espetáculo musical em mares internacionais, com direito à gravação de DVD em uma ilha exclusiva nas Bahamas.

Para comemorar o sucesso absoluto de venda das cabines, Safadão vai disponibilizar de hoje (28) à domingo (02), 5 guias que farão parte do DVD “WS Bahamas”. As músicas inéditas terão participações de Maiara & Maraisa, Zé Felipe e Hugo & Guilherme.

Rua é a primeira faixa disponível no YouTube e redes sociais do artista. Em seguida “Ex que fala mal” (29), “Posição que mulher gosta” (30), “Vou começar a não prestar” (01) e “Vingativa” (02) para fechar a seleção.

“Rapaz, eu nunca na minha vida imaginei que seria possível gravar um DVD em uma ilha exclusiva nas Bahamas. E que honra ser o primeiro brasileiro a fazer isso. Eu to feliz, ansioso, nervoso e tudo o que vocês imaginam, mas vai dar certo.” – Wesley Safadão

O “WS On Board Flórida” sairá do Porto Canaveral, na Flórida, dia 10 de julho, e navegará rumo à Bahamas e Nassau retornando em 13 de julho. Além de Wesley Safadão, os navegantes vão curtir shows de Zé Neto & Cristiano, Léo Santana, Eric Land, Marcynho Sensação, Bell Marques, Murilo Huff, Dubdogz e Tirullipa. Serão 3 noites de muita diversão a bordo de um dos transatlânticos mais luxuosos do mundo, o MSC Seaside.

Restam pouquíssimas cabines disponíveis e que podem ser adquiridas pelo https://wsonboard.com.br.