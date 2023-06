O cantor Junior Marques acaba de ultrapassar a marca de 20 milhões de visualizações do vídeo da canção “Eu Tô Indo Ai” no YouTube. A faixa, que é atual música do artista nas rádios de todo o Brasil e está disponível em todas as plataformas digitais, é um feat com o Gusttavo Lima, e faz parte do projeto “O Início”, gravado no segundo semestre de 2022.

Nos shows, a canção tem sido um dos grandes destaques do repertório de Junior Marques, que nesse mês de junho agitou grandes eventos nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. “Ouvir Eu Tô Indo Aí na voz do público tem sido algo incrível! Só tenho mesmo a agradecer por toda essa repercussão e convidar a galera para continuar ouvindo esse hit e todas as demais canções do meu novo EP”, comenta Junior Marques que está com mais de 200 mil inscritos no canal oficial do YouTube.

Empresariado pela Balada Music e Four Even, Junior Marques é natural de Imperatriz (MA). O cantor começou a carreira na igreja, por influência da avó e desde 2011 está na estrada cantando em barzinhos. Em 2020, por seu timbre vocal e composições, Junior Marques atraiu atenções que resultaram em novas parcerias e no convite para se mudar para Goiânia (GO).

No mesmo ano, foi revelado nacionalmente por Gusttavo Lima em lives que aconteceram durante o período da pandemia e, desde então, tem conquistado cada vez mais o carinho do público por onde passa.

Para saber mais, acompanhe @juniormarquescantor