Queridinho de nomes como Romário e Marcelo Melo Jr., ele já foi backing vocal de ícones como Pepeu Gomes e Alcione e agora agita as noites do Rio

A cidade do samba vem se tornando também terra de sertanejo. Carioca, mas filho de mineiros, Bruno Bonatto já foi vocalista substituto do Roupa Nova, voz que diz “É Fantástico" na abertura do dominical da TV Globo e backing vocal de programas como “The Voice Brasil” e de ícones como Pepeu Gomes e Alcione. Agora conquista cada vez mais os palcos, sendo a atração principal de programações tradicionais como a Feijoada do Otacílio e brilhando também em canções autorais.

“Quando veio a ascensão do sertanejo universitário, não teve outro jeito! Foi o encontro de águas e o meu momento de começar a escrever a minha história como cantor do gênero que eu sempre amei, resgatando uma essência de vida mesmo. O sertanejo para mim é isso, família e história”, afirma o cantor.

Do canto ao centro do palco

Em ascensão exponencial como estrela do sertanejo carioca, Bruno já brilhou (e continua brilhando!) como backing vocal em diversos cenários. “Trabalhei 3 anos com Pepeu Gomes, que foi uma experiência incrível, de muito aprendizado. Ele é um grande mestre e artista, me ensinou muito”, conta. Além disso, já esteve ao lado de Alcione no DVD que celebrou os 50 anos de carreira da Marrom.

Na TV Globo, o cantor já coleciona programas. Entre eles, “TV Xuxa”, “Caldeirão do Huck”, “Estrelas”, “Pipoca da Ivete” e atualmente segue como backing vocal do “The Voice Brasil” e “The Voice Kids”. Foi também parte da banda Rádio Hits, do “Superstar”.

“Tive esse privilégio de participar e foi incrível. Agora o meu alvo é cantar a minha música e a minha história também”. Com jeito de príncipe encantando, o cantor já deu voz à personagens, dublando e interpretando canções, como em “Lava”, da Disney, a abertura de "Pokémon", abertura de “Mickey Mix de Aventuras”, “PéPequeno”.

O extenso currículo do artista inclui a “Feijoada do Otacílio”, um dos programas mais tradicionais da agenda carioca, em que Bruno é uma atração fixa.

Galã sertanejo

Nem só da voz vem os fã clubes de Bruno. Com ares de galã, o cantor conquista corações a cada show, mas garante que o coração tem dona. “Sou um cara muito tranquilo. Não sou casado, mas sou juntado com fé. Moro junto com uma morena linda e tenho um filhinho de 5 anos”. Já sobre o título de galã, ele afirma que não se deixa enganar: “É claro que durante o show existe um personagem no palco que é importante alimentar. E elas gostam, né? Elas gritam! Mas graças a deus, acaba o show e tem esse respeito.”

Ao longo de 12 anos de carreira, algumas gerações de fãs já se passaram. Entre elas, ele destaca Ana Paula. “Ela me deu um susto, fez uma tatuagem com o meu nome, uma coisa linda. Virou uma amiga querida. A gente sempre se fala, sempre procuro saber como ela está. É uma relação de carinho.”

Celebridade entre celebridades

Entre os rostos conhecidos que costumam acompanhar o trabalho de Bruno, alguns nomes famosos se destacam. “Romário é um acontecimento, ele surge! Toda vez que eu faço um show ali pela Zona Sul, alguns shows pela Barra, ele aparece”.

Mas não somente o jogador. Entre o público fiel, Bruno destaca Marcello Melo Jr. “Tem uma galerinha ilustre que de vez em quando aparece e é sempre bom, né? É sinal que o trabalho é de qualidade. Pessoas que poderiam estar em qualquer lugar, mas estão ali para me prestigiar.”

Desde criança

Desde pequeno, Bruno cresceu ouvindo sua avó tocar piano e violino. A música já estava no sangue. Aos 8 anos, ganhou um violão de presente e se tornou o mascote da escola de música, participando de todas as apresentações. “Comecei a gostar de estar no palco naquele momento. Com meus 14 para 15 anos, compus a minha primeira música e eu cheguei a conclusão que era o que eu queria.”

Ainda nessa fase, começou a tocar em restaurantes e barzinhos, mas deu uma pausa na carreira alguns anos depois, quando entrou para a faculdade de farmácia na UFRJ, onde se formou, mas não chegou a trabalhar no ramo, sempre voltando para a arte. “Peguei o diploma mas não era aquilo que eu queria. O que eu já tinha definido para minha vida já estava decidido.”

Roupa Nova

Tendo no currículo o backing vocal de diversos discos, Bruno se tornou amigo de Ricardo Feghali, produtor e tecladista do Roupa Nova. Daí surgiu a oportunidade de substituir Serginho Herval durante três meses. “Eu estava sentado no sofá da casa dos meus pais e ao tocar o telefone era o Ricardo. Pensei que era algum trabalho local, mas ele estava em pânico. O Serginho, em 40 anos de Roupa Nova, nunca tinha faltado a um show”, relembra.

“Na primeira passagem de som eu estava muito nervoso! Eles começaram a tocar e já olhavam pra mim como quem dizia: ‘Canta!’. Olhava pra trás e era Roupa Nova e eu com microfone na minha frente. Zerei a vida, tive que recomeçar de novo. Depois de cantar o “Roupa Nova”, é difícil você projetar um novo desafio pra vida.”

Com o passar dos shows, os fãs da banda foram se identificando com o cantor e a aceitação do público foi tão forte que gerou o primeiro fã clube de Bruno. “Ele se chama ‘Amor Se Faz’, nome de uma música que lancei em 2020. Elas são incríveis e foi um presente que o Roupa Nova me deu, esse carinho que os fãs da banda tem comigo até hoje.”

“O Mundo Dá Suas Voltas”

Após “O Mundo Dá Suas Voltas”, seu novo single, o cantor revela que agora irá lançar uma música por mês. Segundo Bonatto, o foco é mostrar cada vez mais seu estilo, mas as composições não são apenas experiências pessoais. “Não gosto de compor apenas o que eu vivo. Eu acho que é importante a gente poder falar também um pouquinho da vida, para que possa ajudar a confortar ou alegrar. Então, minhas inspirações são variadas para compor”.

Fã de Fábio Junior, Bruno destaca Fábio Júnior, com quem ainda sonha em gravar um feat. "Gosto muito dele, de como ele se coloca como artista, cantor, e intérprete. Enfim, ele foi e é uma das minhas grandes referências”. Além disso, menciona Zezé Di Camargo, Luan Santana, Wesley Safadão, Jorge e Mateus e Gusttavo Lima.