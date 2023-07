Além de transmitir ao vivo os shows do evento, vão ao ar documentários e programas com participações dos artistas que se apresentam

O Canal Brasil vai transmitir ao vivo e com exclusividade na TV o Festival de Inverno Rio, um dos maiores eventos musicais do Rio de Janeiro. Direto da Marina da Glória, serão 60 horas de música, nos dias 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de julho, com shows de artistas como Maria Bethânia, Pitty, Os Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, Nando Reis, Criolo e Seu Jorge. Além da transmissão dos shows, o canal também preparou uma programação especial para os telespectadores entrarem ainda mais no clima. Nos dias 5, 11, 14 e 18 de julho, serão exibidos programas, apresentações musicais e documentários que contam com a participação de artistas que vão passar pelo palco do evento.

A mostra tem início dia 5, às 20h, com "Os Quatro Paralamas", documentário de Roberto Berliner que estreia no Canal Brasil e traz a relação de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone entre si e também com um quarto integrante da banda, o empresário José Fortes. No filme, os quatro relembram momentos da carreira e tocam sucessos do grupo. No dia 11, a partir das 16h15, vão ao ar episódios dos programas "O Som do Vinil", apresentado por Charles Gavin, em que Pitty é a convidada e fala sobre o álbum "Matriz"; "Sangue Latino" que conta com a participação de Os Paralamas do Sucesso; "Zoombido", em que Paulinho Moska recebe Samuel Rosa; e "Transando com Laerte", em que o convidado é Nando Reis.

Na sexta, 14, dia em que começa o festival, serão exibidos o show "Seu Jorge – América Brasil – O DVD", de 2009, às 11h05; e o documentário "Maria, Ninguém Sabe Quem Sou Eu", uma coprodução do canal, dirigida por Carlos Jardim, que traz um depoimento exclusivo de Maria Bethânia sobre a própria carreira, que já soma mais de 58 anos, às 19h. A cantora se apresenta na mesma data no festival.

No último dia da programação especial, 18 de julho, vão ao ar, a partir de 16h15, as duas partes da entrevista de Seu Jorge para Lázaro Ramos no programa "Espelho". Serão exibidos também, logo em seguida, episódios de "Zoombido", em que Paulinho Moska conversa com Diogo Nogueira; e de "O Som do Vinil", que traz um papo entre Charles Gavin e Criolo sobre o álbum "Nó na Orelha".

A transmissão ao vivo do Festival de Inverno Rio tem direção geral de Luciana Araujo, direção de conteúdo de Erika Rodrigues e apresentação de Simone Zuccolotto com comentários de Charles Gavin, ex-baterista dos Titãs e apresentador do programa "O Som do Vinil". A cobertura terá ainda reportagens de Maria Clara Senra com bastidores e entrevistas exclusivas.

Programação Especial Festival de Inverno Rio:

Dia 5/07

20h - Os Quatro Paralamas, de Roberto Berliner (ESTREIA)

Dia 11/07

16h15 - O Som do Vinil – Pitty - Matriz, 2019 (2020)

16h45 - Sangue Latino - Os Paralamas do Sucesso (2012)

17h05 - Zoombido - Moska e Samuel Rosa (2007)

17h35 - Transando com Laerte - Nando Reis (2017)

Dia 14/07

11h05 - Seu Jorge – América Brasil – O DVD (2009)

19h - Maria, Ninguém Sabe Quem Sou Eu, de Carlos Jardim

Dia 18/07, a partir das 16h15

16h15 - Espelho - Seu Jorge Parte 1 (2009)

16h40 - Espelho - Seu Jorge Parte 2 (2009)

17h05 - Zoombido - Moska e Diogo Nogueira (2010)

17h30 - O Som do Vinil - Criolo – Nó na Orelha (2012)

Transmissão ao vivo do Festival de Inverno Rio:

Sexta, 14 de julho, a partir de 20h45

Duda Beat

Maria Bethânia

Pitty

Sábado, 15 de julho, a partir de 18h45

Os Paralamas do Sucesso

Samuel Rosa

Nando Reis

Domingo, 16 de julho, a partir de 16h45

Ferrugem

Pedro Sampaio

Alexandre Pires

Sexta, 21 de julho, a partir de 20h45

Armandinho

Criolo

Marcelo Falcão

Sábado, 22 de julho, a partir de 18h45

Bala Desejo

Seu Jorge

Natiruts

Domingo, 23 de julho, a partir de 16h45

Diogo Nogueira

Xande de Pilares

Belo