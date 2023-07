A cantora Wanessa Camargo lança nesta segunda-feira, 3, o clipe de “Fora do radar”, música que faz parte do 2º ato do álbum “Livre”. As três canções desse ato já estão disponíveis nas principais plataformas digitais. O vídeo dirigido por Moroni Cruz e Steven Cruz, com roteiro assinado pela própria cantora e os diretores, traz uma Wanessa sem medo de viver sua vontade e pronta para o início de um novo capitulo em sua história.

Esse é o primeiro clipe do 2º ato do álbum lançado dia 23 de junho. “Eu tinha essa busca por fazer um trabalho que tivesse conexão comigo, com a minha alma, com o meu coração e eu estou retomando isso nesse trabalho de forma muito sincera”, declara Wanessa sobre a continuidade desse novo trabalho.

O clipe cheio de dança, traz uma referência aos anos 80 e retoma o poder interior da cantora em uma produção que promete surpreender os fãs.

Assista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=qa5jJdHeBak