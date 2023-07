Na década de 1960, as drogas psicodélicas eram famosas por seus efeitos recreativos que alteravam a mente. Hoje, já se tem a compreensão do potencial terapêutico dessas substâncias. Pesquisas científicas estão em andamento para entender como os psicodélicos podem ser usados no tratamento de condições como vício, depressão e o transtorno de estresse pós-traumático (TSPT). O documentário inédito e exclusivo “Psicodélicos Podem Curar?”, a ser exibido no Curta!, questiona e investiga o assunto. A produção é da PBS e a direção, de Larkin McPhee.

O documentário explora as descobertas recentes e entrevista médicos e pacientes. O Dr. Roland Griffiths, diretor do Centro de Pesquisa Psicodélica da Universidade Johns Hopkins, compara o efeito dos psicodélicos a reprogramação do sistema operacional de um computador, promovendo mudanças fundamentais na consciência. Jon Kostas, participante de Terapia Assistida por Psilocibina, menciona que deixou de consumir álcool desde a sua primeira sessão:, “funcionou quase como um antibiótico”. A pesquisa está na vanguarda, mas os resultados iniciais dos ensaios clínicos oferecem esperança, afirma a produção.

A conexão entre os psicodélicos e práticas ancestrais de algumas culturas indígenas também é destacada no filme. Há milhares de anos, essas substâncias à base de plantas foram usadas em ritos de passagem e cerimônias de cura. Adrian Primeaux, da tribo Sioux Yankton, compartilhou que vem de uma linhagem de cinco gerações que usam o peiote. "Para mim, o peiote é uma erva medicinal muito íntima. Usamos como um guia; usamos como um meio de sincronizar com o universo. Meus avós me explicaram, desde muito jovem, que poderíamos alcançar qualquer forma de sucesso por meio da medicina e do peiote, se nos aproximássemos com a intenção correta", relembra Adrian.

Essa mudança de perspectiva sobre os psicodélicos, de substâncias ilegais e perigosas para auxiliares das terapias, levanta questões sobre o que essas drogas estão fazendo no cérebro dos pacientes e como podem ser aproveitadas para ajudar o tratamento de doenças mentais.

A Dra. Rachel Yehuda, neurocientista da Escola de Medicina Icahn no Monte Sinai, questiona: “Como você passa de uma posição que diz ‘essas drogas são ilegais, essas drogas são ruins para você’, para outra que diz ‘essas drogas são terapêuticas’? É assim que você se cura de doenças mentais?”. Embora haja muita esperança em relação à medicina psicodélica, os cientistas estão cientes dos riscos inerentes.

"Psicodélicos Podem Curar?” pode ser assistida também no Curta!On – Clube de Documentários, disponível na Claro TV+ e em CurtaOn.com.br. Novos assinantes inscritos pelo site têm sete dias de degustação gratuita de todo o conteúdo. A estreia é na Quinta do Pensamento, 06 de julho, às 23h.