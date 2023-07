Ultrapassar a barreira do tempo e do espaço pode estar entre os grandes desafios da humanidade, mas não para aquela que é considerada por muitos a maior banda de todos os tempos: Os Beatles. Com 13 discos de estúdio lançados, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr continuam sendo fonte de influência musical e comportamental para todas as gerações, nos quatro cantos do mundo. Celebrando o sucesso longevo do grupo e por ocasião do Dia Mundial do Rock - comemorado no dia 13 -, o Curta! estreia o documentário inédito e exclusivo "The Beatles: Por Trás das Letras", que desvenda os segredos por trás das composições do quarteto. A direção é de Lucy Ciara McCutcheon e a produção da Entertain Me Productions.

O documentário traz entrevistas, depoimentos e imagens de arquivo para falar das composições da banda, entre elas, “Love Me Do”, “She Loves You”, “All My Loving” e “Here, There and Everywhere". A produção aborda a criação das músicas ao longo do tempo, mostrando que alguns sucessos foram escritos em quartos de hotel, e álbuns inteiros compostos em ônibus das turnês e onde mais encontravam silêncio. Alguns compositores sucumbiriam à pressão, mas para Lennon e McCartney, isso foi um estímulo positivo e, ao longo do tempo, aprimoraram a habilidade de escrever sucessos comerciais.

Lennon e McCartney pareciam ter um senso inato do que o público queria ouvir. Acreditavam que era importante que cada garota na plateia sentisse que estavam cantando especialmente para ela e, por isso, muitas de suas canções tinham a palavra “you” (você) no título. Embora tenham dezenas de obras-primas com assuntos diversos em seu repertório, o tema do amor sempre esteve presente em seus álbuns e na maioria de seus singles.

Um dos singles comentados, a canção “All My Loving”, começou como um poema concebido por McCartney enquanto se barbeava, pensando em sua namorada, Jane Asher. Eles se conheceram quando ela o entrevistou para a revista “Radio Times”. Um artigo resultante, criado para mostrar o impacto dos Beatles nos jovens, foi publicado em maio de 1963, contendo uma fotografia de Jane mais jovem e pensativa, contrastando com uma foto posterior em que ela fingia histeria. Seu comentário sobre os Beatles foi: “Por eles, eu poderia gritar”. Na época, ela não imaginava que se tornaria a namorada mais famosa de McCartney e inspiraria algumas de suas maiores canções de amor. A música “All My Loving” fala sobre estar longe de um ente querido, mas manter o contato e enviar muito amor, fazendo referência aos períodos de turnê em que ficavam separados.

“The Beatles: Por Trás das Letras” pode ser assistido também no Curta!On – Clube de Documentários, disponível na Claro TV+ e em CurtaOn.com.br. Novos assinantes inscritos pelo site têm sete dias de degustação gratuita de todo o conteúdo. A estreia é na Segunda da Música, 10 de julho, às 23h.