Na filmagem, é possível ver quando Leonardo sai do palco. Primeiro, ele segura no corrimão e se inclina para frente e começa a descer a escada. Depois, começa a tentar pular vários degraus de uma vez, enquanto se apoia no corrimão.

O artista consegue pular alguns degraus, mas quando tenta repetir o feito, acaba se desequilibrando e caindo. O momento é rápido e, poucos segundos depois, já é possível ver Leonardo de pé. Durante todo o momento, uma pessoa da equipe do cantor está atrás dele o auxiliando.

Na internet, muitas pessoas se divertiram com o acidente. “Estou rindo muito aqui do jeito que ele caiu e levantou muito rápido, como se nada tivesse acontecido”.