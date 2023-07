Nesta sexta-feira (12), Lia Clark e Pabllo Vittar estão prontas para encantar o público com o lançamento do videoclipe de seu mais novo lançamento, intitulado "Sereia". A produção, que promete ser uma experiência audiovisual impressionante, repleta de dança, sensualidade e uma coreografia, já está disponível no Youtube.

Com um toque do filme "A Pequena Sereia", o audiovisual apresenta uma estética cinematográfica única, onde as artistas incorporam elementos do mar e da mitologia das sereias. As cenas transportam o público para o fundo do oceano, mostrando o encontro secreto dos seres místicos e sua transformação em "sereias piranhas".

Através da coreografia marcante, Lia e Pabllo incluem passos de vogue, com muitas poses, caras e bocas, que expressam não apenas sua habilidade de dança, mas também reafirmam sua identidade de gênero e sexualidade. Com movimentos precisos e cheios de energia, elas demonstram sua versatilidade artística e a capacidade de transmitir mensagens poderosas por meio da dança.

Segundo Lia, toda estética do clipe surgiu a partir da ideia de criar algo chique, mas que saísse do banal. "O tema das sereias poderia facilmente cair em um clichê comum, mas queríamos ir além disso. Nossa ideia foi criar uma convenção, uma reunião da Sociedade Secreta das Sereias, como se elas realmente existissem em nosso mundo, mas disfarçadas. Queríamos mostrar que essas sereias têm seu próprio espaço, onde se sentem à vontade para serem elas mesmas e se transformarem. Eu e Pabllo somos as supremas dessa sociedade, comandando tudo”, conta.

Para Pabllo, é sempre incrível fazer uma parceria musical, principalmente quando se trata de um single que traz mensagens de empoderamento, com outra artista LGBTQIA. “É sempre muito bom unir forças, pois juntos fazemos uma verdadeira revolução. Agradeço muito a Lia pelo convite e estou apaixonada pela música. Espero que o público também curta. O clipe ficou maravilhoso, uma produção incrível. Tenho certeza de que todos vão dançar muito”, disse.

Assista:: Lia Clark & Pabllo Vittar - SEREIA (Vídeo Oficial) - YouTube

Confira a letra de “Sereia”:

Eu vou descer pro bailão

