A canção estaá disponível nas principais plataformas de áudio e no canal oficial da cantora no YouTube

Após uma noite histórica que marcou a carreira da cantora Ana Castela e a vida de aproximadamente 70 mil pessoas presentes em Santa Terezinha do Itaipu/PR, a jovem boiadeira se prepara para lançar o primeiro DVD da carreira e “ Solteiro Forçado ” foi a faixa escolhida para dar start no projeto “Boiadeira Internacional”, que já está disponível nas principais plataformas de áudio e tem tudo para entrar para o topo das mais ouvidas. Com melodia romântica, o single foi escrito por Ana Castela, Rodolfo Alessi, Mateus Félix, Rapha Soares, Benício Neto, Vinicius Poeta e Léo Souza, com produção musical de Eduardo Godoy.

A canção, também disponível em vídeo no YouTube oficial da cantora, traz imagens de um dos momentos mais marcantes da gravação, onde Ana canta acompanhada do piano. O projeto é a comprovação de um dos maiores fenômenos da atualidade, que vem mantendo o topo de todas as listas musicais no Brasil e fora dele. Ana assumiu o topo dos charts na Europa, mais especificamente em Portugal, onde esteve mês passado.

Nos shows os fãs já cantam em peso a nova música e mostram que a aceitação é unâninme. “É incrível ver como o público está empolgado e ansioso para o lançamento oficial, tenho certeza que será um sucesso e que muito em breve todos estarão cantando por aí”, comenta Ana Castela.

Este é o primeiro lançamento do DVD que contou com importantes participações como Simone Mendes, Matheus & Kauan, Gustavo Mioto, Alok & Hungria e Luan Pereira, em breve novas canções serão apresentadas ao público.