Concerto une clássicos do Queen, Pink Floyd, Metallica, Guns N' Roses, entre outros, na próxima atração da série Domingos Clássicos, no Sesc Palladium, dia 9 de julho, às 11h

Se depender da Orquestra Ouro Preto, o rock está mais vivo do que nunca! A prova disso são as plateias sempre lotadas para assistir aos tributos a grandes ícones do gênero que a formação mineira vem homenageando ao longo de sua trajetória. Para elevar à máxima potência essa experiência nasceu “Lendas do Rock”, que reúne os maiores clássicos de algumas das maiores bandas de todos os tempos. O concerto estreia no dia 9 de julho, às 11h, pela série Domingos Clássicos, do Sesc Palladium, com ingressos a preços populares.

Fãs de diversas bandas que marcaram a história da música do século XX, de Beatles a Nirvana, já foram presenteados com as versões sempre surpreendentes e com a marca da excelência e da versatilidade que a Orquestra imprime. Mas não foram nada raros os pedidos para que o próximo tributo fosse a este ou aquele outro grupo. A solução foi unir um verdadeiro panteão de roqueiros para criar um repertório que desfila sucessos que ultrapassaram a barreira do tempo.

O setlist abre espaço para o quarteto de Liverpool, que nunca pode faltar a uma celebração dessas, assim como para os Rolling Stones, que já foram homenageados pela Orquestra em outros trabalhos. Mas soma a eles a força dramática do Queen em sua “Bohemian Rapsody”, a genialidade de Jimmy Page e Robert Plant no Led Zeppelin, que em 1971 deram à luz a nada menos que “Stairway To Heaven”, que passeia entre o acústico e o elétrico com a simplicidade dos gênios.

O repertório ganha peso com “Enter Sandman”, do Metallica, e já convida o Deep Purple e um dos riffs mais icônicos de guitarra presente em “Smoke on the Water” para entrar em cena, seguidas por canções do Guns N’ Roses e do Pink Floyd, mostrando toda a diversidade e qualidades musicais desse tal de rock n’ roll que simplesmente mudou a história.

“O espírito rock n’roll permeia a história da Orquestra Ouro Preto. Acredito que o que define o gênero está relacionado com a atitude transgressora, com a personalidade. E essa ousadia está incrustada em nossa direção artística e ações que visam quebrar barreiras e vencer tabus”, afirma o maestro Rodrigo Toffolo, regente titular e que, vez ou outra, é visto com suas camisas do Nirvana, Beatles e outras bandas.

A ORQUESTRA

Uma das mais prestigiadas formações orquestrais do país, a Orquestra Ouro Preto tem como diretor artístico e regente titular o maestro Rodrigo Toffolo. Premiado nacionalmente, o grupo vem se apresentando nas principais salas de concerto do Brasil e do mundo. Criada em 2000, a Orquestra Ouro Preto tem atuação marcada pelo experimentalismo e ineditismo, sob os signos da excelência e da versatilidade.

Em sua trajetória, destaca-se a presença em todo o território nacional e nas principais capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, João Pessoa, Salvador e Natal. No exterior, sua qualidade foi comprovada em turnês de sucesso, com presença de grande público em apresentações na Inglaterra, Portugal, Espanha, Argentina e Bolívia.

Possui diversos trabalhos registrados em CD e DVD: “Latinidade” (2007), “Oito Estações – Vivaldi e Piazzolla” (2013), “Valencianas: Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto (2014)”, “Antonio Vivaldi – Concerto para Cordas” (2015), “Orquestra Ouro Preto – The Beatles” (2015), “Latinidade: Música para as Américas” (2016), “Música para Cinema” (2017), “O Pequeno Príncipe” (2018), “Suíte Masai” (2019), “Quem Perguntou Por Mim: Fernando Brant e Milton Nascimento” (2019), “Gênesis: João Bosco e Orquestra Ouro Preto” (2022) e “Valencianas II” (2022).

Em sua discografia, destaca-se o Prêmio da Música Brasileira 2015, na categoria Melhor Álbum de MPB, a indicação ao Grammy Latino 2007, como Melhor Disco Instrumental por “Latinidade”, e a distribuição mundial dos discos “Latinidade – Música para as Américas” e “Antonio Vivaldi – Concerto para Cordas” pela gravadora Naxos, a mais importante do mundo dedicada à música de concerto. Com foco na pesquisa e valorização de referências musicais, a Orquestra Ouro Preto tem como proposta a oferta de uma programação permanente e o desenvolvimento de repertório diversificado em gênero e época, buscando a formação e a ampliação de público.