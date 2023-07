Com direito a gravação de DVD em ilha paradisíaca e convidados especiais, o navio mais animado do mundo passará por Bahamas e Nassau

Surpreender é algo que Wesley Safadão sabe fazer muito bem e, desta vez, a surpresa acabou sendo para ele mesmo, positivamente, claro. Desde o anúncio que, após 4 temporadas o “WS On Board” ganharia sua edição fora do país, expectativas foram criadas com sucesso e muitos sonhos começaram a sair do papel.

Primeiro navio temático internacional promovido pela PromoAção, que é a maior empresa do mundo especializada em festival em alto mar, “WS On Board Flórida” superou todas as expectativas, e deixa nesta segunda (10), o Porto Canaveral, na Flórida, com cabines esgotadas e mais de 4 mil passageiros à bordo do MSC Seaside.

Levando a música brasileira para navegar outros mares, Safadão convidou a dupla Zé Neto & Cristiano, Léo Santana, Murilo Huff, Eric Land, Marcynho Sensação, Bell Marques, Dubdogz,DJ Eme e Tirullipa para completar a festa em alto mar. E, como nada para WS é impossível, ele vai parar as Bahamas e, em uma ilha exclusiva, levar a galera à loucura com a gravação do DVD “WS Bahamas”, que contará com participação de Michele Andrade, Zé Neto & Cristiano, Zé Felipe e Eric Land.

“Se perguntassem pro Safadão de 10 anos atrás se ele pensava em estar com um projeto próprio, do porte que é o WS On Board, e ainda gravando um DVD nas Bahamas, ele nem saberia que isso era possível. E aí hoje eu posso contar pra ele que não só é possível, como graças a PromoAção e uma equipe competente, nós conseguimos!” – Wesley Safadão

Somando mais de 11 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de música, Wesley Safadão lança nesta quinta-feira (13), a inédita “Rua”, primeiro single do WS Bahamas, que disponível nos principais apps de áudio e no YouTube.

“Nós já soltamos no YouTube e nas minhas redes as guias de algumas músicas que estarão no DVD. Rua é só a primeira delas, vocês vão se surpreender e acho que vão curtir muito essa nova versão do Safadão, fiquem ligados.” – finaliza WS