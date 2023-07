Atriz usou look da Ammi Brazil para a noite de estreia de ‘Missão Impossível – Acerto de Contas Parte 1'

Noite especial! A atriz e influenciadora Fefe Schneider cruzou o tapete vermelho da première de “Missão Impossível – Acerto de Contas Parte 1”, novo filme protagonizado por Tom Cruise, nesta segunda-feira (10). A artista foi uma das convidadas do evento que reuniu estrelas internacionais em Nova York, nos Estados Unidos. Este é o sétimo filme da franquia, que conta com algumas das maiores produções cinematográficas de ação da história. O longa chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (13).

“Participar de um evento como esse é uma honra, eu fiquei muito animada! Como nunca havia participado de uma première internacional antes, o convite é ainda mais especial. O audiovisual representa muito para mim, então essa é uma oportunidade de conhecer atores que admiro, além de conferir o filme em primeira mão”, diz.

Para o red carpet, Fefe escolheu um vestido de franjas da marca Ammi Brazil, que produz peças artesanais em crochê. “A marca é incrível, fiquei muito feliz com esse look para o tapete vermelho.”

Além de participar do evento, Fefe ainda teve a chance de conversar com Tom Cruise. E, claro, a influenciadora garantiu uma selfie com o ídolo! “Ele é incrível e foi super educado! Quando a gente fica tão perto de um artista com essa relevância para a história do cinema, dá para abrir uma exceção e pedir foto”, brinca.