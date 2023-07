- Além do sucesso na plataforma, single é um dos destaques no YouTube da dupla, com mais de 40 milhões de views-

Os sertanejos Bruno & Denner, que fazem parte do time de artistas gerenciados pelo escritório musical Balada Eventos, estão comemorando os resultados colhidos com a música "Cavalo de Pau" no Spotify.

O single, que tem participação do cantor Gusttavo Lima, acaba de ultrapassar mais de 70 milhões de streams no Spotify, além de seguir fazendo sucesso nas rádios de todo o Brasil. No YouTube, o videoclipe já soma mais de 40 milhões views e a dupla mais de 87,5 mil inscritos no canal oficial.

Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais de música, além de 82,5 milhões de visualizações no YouTube, Bruno & Denner são donos de outros hits como "Me Esquece Primeiro", "Navalha" e "Me Perdoou Pelada" (do EP Isso é Bruno & Denner 3 Ao vivo), "Bolinha Verde” – com Jonas Esticado, “Dama da Noite" - com Bruno & Marrone” e “Vingadora”, que é uma outra parceria com o artista Gusttavo Lima.