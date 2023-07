Filme distribuído pela Galeria Distribuidora chega aos cinemas em 31 de agosto

A Galeria Distribuidora anuncia a estreia de TPM! MEU AMOR, filme nacional estrelado por Paloma Bernardi. Com roteiro de Jacqueline Vargas ("Sessão de Terapia", “Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz”) e direção de Eliana Fonseca (“A Revolta dos Carnudos”, “Ilha Ra Tim Bum, “Bugados”), a comédia promete envolver o público ao retratar de maneira divertida e emocionante a intensa montanha-russa emocional de uma mulher durante a TPM.

TPM! MEU AMOR chega aos cinemas em 31 de agosto , com distribuição da Galeria Distribuidora. O filme tem produção da Moonshot Pictures em coprodução com a Star Original Productions e Claro. Confira aqui as primeiras imagens da comédia e prepare-se para se identificar com os altos e baixos da protagonista.

Além de Paloma Bernardi, o elenco de TPM! MEU AMOR conta com Maria Bopp, Marisa Bezerra, Teca Pereira, Bárbara Luz, Polly Marinho, Iara Jamra, Tania Alves, Jang Sin, Rafael Zulu, Rafa Maia, Norival Rizzo, Maurício de Barros e Eduardo Pelizzari.

Em TPM! MEU AMOR, as terríveis crises de TPM da enfermeira Monique (Paloma Bernardi) pioram quando ela perde uma promoção no trabalho e se sente intimidada por seu chefe abusivo. Sem nenhum filtro, Monique decide cuidar de si mesma e fazer justiça com as próprias mãos. A Monique de TPM é determinada e sedutora, mas também é impiedosa e possessiva. No início, ser outra mulher na TPM só ajuda Monique, mas essa “nova” mulher pode colocar tudo a perder e ela vai precisar encontrar um equilíbrio entre suas duas versões.

A trilha sonora de TPM! MEU AMOR foi toda executada por um coletivo de mulheres sob a coordenação de Xuxa Levy. Produtoras, cantoras, compositoras, musicistas e engenheiras de áudio, todas deram voz às diferentes narrativas sonoras que ajudam a contar essa história. Destaque para as participações especiais de Anelis Assumpção, Luiza Lian, Luiza Caspary, Laura Lobo, Sarah Roston, Joana Bentes e Thaís Feijão, e das percussões corporais de Flávia Maia (Barbatuques) e Cah Beatbox.