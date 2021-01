Entretenimento 31/12/2020 09:04 Pipoca Moderna A Discovery of Witches: 2ª temporada ganha trailer dramático A plataforma americana AMC+ divulgou um trailer bastante dramático da 2ª temporada de "A Discovery of Witches", série britânica de bruxas estrelada por Teresa Palmer ("Quando as Luzes se Apagam") e Matthew Goode ("Aliados"). A prévia mostra os personagens no passado, refletindo a trama do segundo livro da "Trilogia das Almas" ("All Souls" no original). Nas páginas de "Sombra da Noite", os protagonistas vão parar no final do século 16, quando o personagem vampiro de Goode já existia, como um nobre influente da corte da Rainha Elizabeth I, e devem encontrar uma poderosa professora de bruxas para ajudar a protagonista a controlar sua magia, visando achar o Livro da Vida. "A Discovery of Witches" tem o nome do primeiro livro da trilogia, lançado no Brasil como "A Descoberta das Bruxas", e se tornou a maior audiência do canal britânico Sky em 2018. A continuação será exibida quase três anos depois da transmissão do último capítulo, mas a 3ª temporada, que completa a história, não deve demorar tanto, pois teve sua aprovação e produção antecipadas. Considerada uma mistura de "Crepúsculo" com "Harry Potter", a trama gira em torno de Diana Bishop, uma jovem professora da Universidade de Oxford que é descendente das bruxas de Salem. Quando desvenda acidentalmente um manuscrito encantado, ela é obrigada a abraçar a magia em seu sangue e descobre um mundo secreto, com direito a um romance proibido com um vampiro encantador chamado Matthew Clairmont, de 1,5 mil anos de idade. Assim como nos livros de Stephenie Meyer, o romance entre os dois desperta a ira dos que governam a aliança do mundo sobrenatural, o que fica bastante claro no trailer da 2ª temporada. Entre os demais intérpretes da atração também se destacam Owen Teale (série "Game of Thrones"), Julian Kostov ("Leatherface"), Alex Kingston (série "Doctor Who"), Valarie Pettiford (série "Valor"), Lindsay Duncan ("Alice Através do Espelho"), Gregg Chillin (série "Da Vinci's Demon"), Louise Brealey (série "Sherlock"), Aiysha Hart (série "Atlântida"), Edward Bluemel ("O Passageiro") e a sueca Malin Buska ("A Jovem Rainha"). A adaptação foi escrita por Kate Brooke (roteirista da série "Mr. Selfridge"), Sarah Dollard ("Doctor Who") e Tom Farrelly ("Raw") e a direção da 2ª temporada está a cargo de Sarah Dollard e Susie Conklin ("The Musketeers"). A estreia está marcada para 8 janeiro no Reino Unido e um dia depois nos EUA.

Voltar + Entretenimento