Estreias da Netflix em maio: confira tudo o que chega ao streaming mês que vem © Fornecido por 33giga Estreias da Netflix em maio: confira tudo o que chega ao streaming mês que vem - Divulgação / Netflix O 33Giga reúne, a seguir, todas as estreias da Netflix em maio. O serviço de streaming divulgou a lista com o que haverá de melhor a partir do próximo mês – como sempre, são séries, produções originais, animes e diversos filmes. Além de todas as estreias da Netflix em maio, ao fim da lista, você confere também um especial do que há de melhor do Oscar na plataforma. É importante lembrar que as datas de lançamento, bem como os títulos, podem ser alterados a qualquer momento (e sem aviso prévio). Confira, então, as estreias da Netflix em maio de 2021. SÉRIES O Legado de Júpiter: Volume I (7/5/2021) Quando a primeira geração de super-heróis precisa passar o bastão para os filhos, as tensões aumentam — e as antigas regras não se aplicam mais. Uma série de Mark Millar, estrelando Leslie Bibb e Josh Duhamel.

Quem Matou Sara?: Temporada 2 (19/5/2021) Para se vingar, Álex terá que revelar o lado mais sombrio da irmã e aceitar o fato de que nunca conheceu a verdadeira Sara.

Lucifer: Temporada 5 – Parte 2 (28/05/2021) Lucifer protagoniza um retorno memorável à terra dos vivos para fazer as pazes com Chloe. E vem pegando fogo.

Special: Temporada 2 (20/5/2021) Afastado da mãe, Ryan continua explorando o mundo por conta própria, enfrentando todos os altos e baixos da vida e do amor.

Love, Death & Robots: Volume 2 (14/5/2021) De aventuras selvagens em planetas distantes a encontros perturbadores perto de casa: a antologia vencedora do Emmy está de volta com novas histórias instigantes. Produzida por David Fincher.

Ragnarok: Temporada 2 (Em breve) Na iminência do caos e do desastre ambiental, Magne busca ajuda em sua luta contra inimigos colossais e enfrenta seu irmão incontrolável.

O Método Kominsky: Temporada 3 (28/5/2021) Um novo capítulo se abre para Sandy, que deve lidar com uma difícil perda, um problema financeiro, uma reunião importante e um grande impulso na carreira. Estrelada por Michael Douglas e Allan Arkins.

Família Upshaw (12/5/2021) Uma família negra de classe média faz de tudo para ter uma vida melhor e mais feliz enquanto lida com desafios cotidianos nesta série de comédia. Estrelada por Mike Epps e Wanda Sykes.

HALSTON (Em breve) Ewan McGregor estrela a minissérie de Ryan Murphy que mostra a ascensão e queda do primeiro estilista americano a se tornar uma celebridade.

Selena: A Série – Parte 2 (4/5/2021) A carreira de Selena decola e ela se esforça para se manter fiel aos seus princípios, passar mais tempo com a família e expandir os negócios.

Garota de Fora: Temporada 2 (7/5/2021) Na nova temporada desta série, Nanno está de volta para expor os problemas da escola e dos colegas — e, desta vez, ela não está sozinha.

Eu Vi: Temporada 3 (14/5/2021) Uma mansão horripilante. Uma melodia sinistra. Um gato demoníaco. Mais pessoas comuns compartilham histórias assustadoras de seu passado — e a verdade é apavorante.

O Vizinho: Temporada 2 (21/5/2021) Javi achava que já tinha dominado essa coisa de ser super-herói, mas ainda vai precisar enfrentar uma concorrência improvável e alguns visitantes extraterrestres.

Imóveis de Luxo em Família (31/5/2021) Este reality show acompanha a família Kretz e sua imobiliária de luxo em Paris.

Outlander: Temporada 5 (11/5/2021) Com a proximidade da Revolução Americana, Jamie precisa escolher um lado. Claire promove um grande avanço da medicina. Brianna faz uma descoberta terrível. Estrelado por Caitriona Balfe e Sam Heughan.

The Bold Type: Temporadas 1, 2, 3 e 4 (8/5/2021) Elas trabalham numa revista de Nova York. Agora, essas três mulheres precisam descobrir como equilibrar carreira, romance, amizade e a vida na cidade grande. Conforme o cenário muda, Jane desbrava novas áreas como jornalista, Kat explora sua identidade e Sutton tenta realizar suas ambições na carreira. Na terceira temporada, novos desafios pessoais e profissionais fazem com que o trio tente equilibrar trabalho, romance e muito mais. Na quarta, as mulheres enfrentam novas situações que põem seus relacionamentos e esforços pessoais à prova. Da Coreia para o mundo A Caminho do Céu (14/5/2021) Existe vida nos lugares e nas coisas das pessoas que morreram. Um homem com síndrome de Asperger e seu tio ex-presidiário descobrem e relatam essas histórias para quem ficou.

Olá? Sou Eu! (22/5/2021) Fracassada e infeliz, uma mulher sente que perdeu a alegria de viver — até dar de cara com uma versão mais jovem de si mesma, que aparece exigindo mudanças.

O Mito de Sísifo (29/5/2021 ) Depois de um incidente estranho, um engenheiro descobre segredos perigosos e conhece uma mulher que veio do futuro procurar por ele.

Amor, Casamento e Divórcio (13/5/2021) Três mulheres bem-sucedidas do mundo do rádio passam por uma reviravolta quando seus casamentos felizes começam a desmoronar.

Loucos Um Pelo Outro (Em breve) Um homem e uma mulher descobrem que são vizinhos e pacientes do mesmo consultório psiquiátrico. Mesmo incomodados, não conseguem evitar os encontros frequentes.

Racket Boys (Em breve) Um clube formado por estudantes disputa o campeonato juvenil de badminton.

FILMES Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (21/5/2021) Após uma invasão zumbi em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura pela zona de exclusão para realizar o maior assalto de todos os tempos. Criado e dirigido por Zack Snyder, o filme é estrelado por nomes como Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera e Matthias Schweighöfer. A Mulher na Janela (14/5/2021) Confinada pela agorafobia, uma psicóloga fica obcecada com seus novos vizinhos e quer resolver um crime violento que testemunhou de sua janela. Estrelado por Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore. Oxigênio (12/5/2021) Neste filme francês, uma mulher acorda em uma unidade criogênica totalmente sem memória. A reserva de oxigênio começa a se esgotar, e ela precisa se lembrar de quem é para sobreviver. Milagre Azul (27/5/2021) Um grupo de crianças e o dono do orfanato onde moram se unem a um marinheiro rabugento para uma lucrativa competição de pesca esportiva, na tentativa de salvar a instituição. Monstro (7/5/2021) Um jovem estudante talentoso se vê envolvido em um roubo seguido de morte e luta para provar sua inocência contra um sistema judiciário que já o condena. Produção executiva de John Legend, estrelando Kelvin Harrison Jr, Jennifer Hudson e Jeffrey Wright. O Divino Baggio (26/5/2021) Um relato dos 22 anos de carreira do craque italiano Roberto Baggio, incluindo a difícil estreia nos campos e os conflitos com alguns de seus treinadores. 500 Mil Quilômetros (7/5/2021) Depois de alcançar a marca de 500 mil quilômetros rodados, um caminhoneiro enfrenta a ameaça de perder o emprego para um novo estagiário. Ferry (14/5/2021) Antes de construir um império das drogas, Ferry Bouman volta à sua cidade natal em uma missão de vingança que põe à prova sua lealdade — e encontra um amor que muda sua vida. Sicario: Dia do Soldado (15/5/2021) Para investigar cartéis mexicanos suspeitos de terrorismo, um agente federal pede a ajuda de um assassino. Mas essa guerra acaba virando uma batalha pessoal. Estrelado por Benicio Del Toro. Boi Neon (10/5/2021) O maior desejo do vaqueiro Iremar é largar a vida do curral e virar um estilista de luxo. Para viver esse sonho, ele cria roupas sensuais para apresentações eróticas. Estrelado por Juliano Cazarré, o filme é vencedor de prêmios internacionais e nacionais, como o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Irmã Dulce (15/5/2021) A história de uma mulher que enfrentou todas as adversidades para dedicar a vida aos mais necessitados, deixando um legado que perdura até hoje. Dirigido por Vicente Amorim, estrelando Bianca Comparato e Regina Braga. Operação Overlord (2/5/2021) Na véspera do Dia D, soldados americanos partem para uma missão em território inimigo e descobrem um segredo sobrenatural que ultrapassa até mesmo os piores pesadelos. Death Note (1/5/2021) Um aluno descobre que pode matar qualquer pessoa ao escrever o nome dela e acaba desenvolvendo um complexo de Deus para criar um novo mundo. Death Note II – O Último Nome (1/5/2021) O justiceiro Light se infiltra no círculo íntimo do detetive L. Uma apresentadora de TV encontra um segundo caderno e se torna discípula de Kira. Death Note: Iluminando um Novo Mundo (1/5/2021) Após a morte de Kira, aparecem seis cadernos no mundo. Ryuzaki, o protegido de L, tenta encontrar os assassinos, que são ajudados por três Ceifeiros. DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS Explicando… Dinheiro: Minissérie (11/5/2021) Nós gastamos, emprestamos, economizamos. Agora é hora de falar sobre o dinheiro e suas armadilhas — de cartões de crédito a cassinos, de fraudes a financiamentos. Da África aos EUA: Uma Jornada Gastronômica: Minissérie (26/5/2021) Arroz, quiabo, até mesmo o famoso macarrão com queijo. A culinária afro-americana teve (e tem) grande importância no cenário gastronômico dos Estados Unidos. Nesta minissérie, Stephen Satterfield analisa esse impacto. Os Filhos de Sam: Loucura e Conspiração: Minissérie (5/5/2021) O assassino em série conhecido como Filho de Sam se tornou uma obsessão para o jornalista Maury Terry, convencido de que o caso estava relacionado a uma seita satânica. Atentados em Londres (26/5/2021) Este documentário conta a história dos atentados contra minorias em Londres, em 1999, e a corrida para encontrar o extremista de extrema-direita responsável pelas explosões. Soy Rada: Serendipia (27/5/2021) O humorista argentino Agustín Aristarán, conhecido como Soy Rada, está de volta para falar sobre família, filhos, magia e música. Peter Tatchell: Do Ódio ao Amor (12/5/2021) Este documentário conta a história do ativista de direitos LGBTQIA+ Peter Tatchell e sua luta por justiça em meio a controvérsias e comoções políticas. The Last Days (19/5/2021) Este documentário vencedor do Oscar conta a emocionante história de cinco judeus húngaros que resistiram ao terror do holocausto e do domínio de Hitler. CRIANÇAS E FAMÍLIA Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 3 (21/5/2021) Os jovens na Ilha Nublar estão de volta para mais uma temporada em que, juntos, tentam fugir da ilha habitada por dinossauros. Zé Coleta: Temporada 2 (4/5/2021) Hank, Zé Coleta e os amiguinhos Walter, Donny e Dona Mona soltam a imaginação em aventuras emocionantes dentro e fora do quintal. EncrenCão (28/5/2021) A vida privilegiada de um cão mimado vira de cabeça para baixo quando ele se perde e precisa aprender a sobreviver nas ruas da cidade grande. ANIME Castlevania: Temporada 4 (13/5/2021) A influência de Drácula cresce à medida que Belmont e Sypha investigam os planos para ressuscitar o famoso vampiro. Alucard luta para abraçar sua humanidade. Eden: Temporada 1 (27/5/2021) Criada por Justin Leach (Ghost in the Shell 2), a história de robôs que cuidam da última criança humana tem direção de Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist). Kuroko no Basket (15/5/2021) Kuroko, Kagami e o resto do time enfrentam os adversários mais difíceis da região com um objetivo em mente: vencer o torneio de inverno. ESPECIAL OSCAR Domingo (25) é dia de Oscar. Para celebrar, confira 18 títulos Netflix indicados à 93a edição do prêmio. Se não assistiu a todos, ainda dá tempo (antes de ver as estreias da Netflix em maio , aliás).Mank, do diretor David Fincher, lidera a lista de indicações neste ano, concorrendo em 10 categorias. Mank (Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Som, Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção) Os 7 de Chicago (Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Canção Original) A Voz Suprema do Blues (Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção) Era uma vez um sonho (Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Cabelo e Maquiagem) Uma Canção para Latasha (Melhor Documentário de Curta-Metragem) Shaun, o Carneiro, o Filme: A Fazenda Contra-Ataca (Melhor Animação) Crip Camp: Revolução pela Inclusão (Melhor Documentário) Destacamento Blood (Melhor Trilha Sonora Original) Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (Melhor Canção Original) Se Algo Acontecer… Te Amo (Melhor Curta-Metragem de Animação) Professor Polvo (Melhor Documentário) A Caminho da Lua (Melhor Animação) Pieces of a Woman (Melhor Atriz) Rosa e Momo (Melhor Canção Original) O Céu da Meia-noite (Melhores Efeitos Visuais) O Tigre Branco (Melhor Roteiro Adaptado) Amor e Monstros (Melhores Efeitos Visuais) Relatos do Mundo (Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Som, Melhor Design de Produção, Melhor Fotografia)



