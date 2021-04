Entretenimento 22/04/2021 16:42 Velozes e Furiosos 9 trará Han de volta dos mortos Dizem que se existe algo certo e definitivo na vida é a morte, mas parece que ninguém contou isso aos roteiristas de Velozes e Furiosos. A franquia está tornando o ato de trazer personagens mortos de volta um verdadeiro costume.

Primeiro foi Letty, interpretada por Michelle Rodriguez, que morre misteriosamente no 5º filme da franquia, apenas para retornar no seguinte, com a velha desculpa de se acidentou e perdeu a memória. Além de retornar tão misteriosamente quanto morreu, Letty volta do lado do inimigo, que teria a encontrado quase morta, cuidado dela e a tornado uma integrante de seu grupo de criminosos, fazendo que Dom tenha que lutar para trazê-la de volta para os Toretto.

Agora, segundo o trailer de Velozes e Furiosos 9, Han, interpretado por Sung Kang, também voltará dos mortos após ter sido dado como morto em um acidente de carro que acabou em explosão no terceiro filme da franquia: Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio. Lembrando que é a segunda vez que Han retorna ao filme, não dos mortos, mas por uma mudança na linha do tempo, que permitiu que o personagem participasse de Velozes e Furiosos 4, 5 e 6. O ator chegou a ter uma pequena cena no sétimo filme da franquia, mas apenas para explicar que na realidade sua morte não foi acidental, mas sim um assassinato. Han teria sido a primeira vítima da vingança de Deckard Shaw, interpretado por Jason Statham. Shaw decide de vingar de Toretto e todos seus amigos por eles terem colocado seu irmão em coma.

Em uma entrevista recente Sung Kang falou como é especial para ele fazer parte da franquia, comentou seu retorno e de como se sentiu com a campanha #JusticeForHan, pela qual os fãs pediram o retorno de Han aos filmes. “Esta é uma experiência única na vida, toda essa jornada Velozes e Furiosos. Como você é morto várias vezes e continua voltando? Tipo, vamos. Isso é loucura. A coisa toda de #JusticeForHan me fez pensar: Uau, na verdade existem pessoas que apreciam o trabalho que fiz como ator. Em minha própria luta em Hollywood como um asiático-americano, em seus momentos mais sombrios, você pensa: Uau, na verdade existem pessoas de todo o mundo que apreciam o que eu fiz com aquele personagem’”, disse ele. Em seguida o ator comentou o que pensa de Shaw, o assassino de seu personagem, ter sido perdoado tão fácil e rapidamente e ter se tornado uma das estrelas do spin-off Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw. “Han significa muito para mim porque ele era um personagem antes de Velozes e Furiosos. Alguém me perguntou sobre Han e Shaw. Eu estava tipo: Espere, o quê? Shaw estava no churrasco em 8? Sério, eu estava tão confuso. Um dos grandes motivos para voltar foi que senti que precisávamos corrigir algo”, ele admitiu. Agora, para saber como Han se salvou milagrosamente da armação do acidente fatal provocado por Shaw em Tóquio, os fãs só vão saber quando assistirem a Velozes e Furiosos 9, que tem estreia marcada para 25 de junho.

