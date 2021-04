Filme ainda não tem data de estreia definida.

Horas após o lançamento do último episódios da série Falcão e o Soldado Invernal, o futuro da Marvel Studios voltou a ser destaque na mídia. E desta vez, a notícia em questão envolve justamente o desenvolvimento do filme Capitão América 4.

Segundo informações do site The Hollywood Reporter, a Marvel Studios já está atualmente trabalhando no desenvolvimento de um novo filme do herói com Malcolm Spellman, showrunner da série do Disney+, definido como um dos seus roteiristas ao lado de Dalan Musson.

Detalhes sobre o elenco para o filme Capitão América 4 não foram revelados até o momento, mas é válido citar que o final de Falcão e o Soldado Invernal deixa em aberto diversas questões envolvendo os seus principais personagens que poderiam ser abordadas em um filme ou em uma nova temporada do programa agora com Sam Wilson assumindo o manto do herói.

Além disso, a publicação também destaca que a trama ainda deve contar com uma abordagem interessante agora que poderá abordar o fato de que várias pessoas já assumiram o manto do Capitão América no Universo Cinematográfico da Marvel. Uma coisa é certa: o retorno de Chris Evans ao papel de Steve Rogers segue sendo algo sem qualquer confirmação oficial.