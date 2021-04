Entretenimento 24/04/2021 10:13 Marco Victor I Jornada Geek Indiana Jones 5 | Thomas Kretschmann entra para o elenco do filme Foto: Divulgação Com o seu desenvolvimento anunciado há anos, e agora finalmente caminhando para sair do papel após algumas mudanças em seus bastidores, o filme Indiana Jones 5 voltou a ganhar novidades. E como aconteceu há alguns dias, a mais recente envolve uma nova adição ao seu elenco. Segundo informações do site The Wrap, o ator alemão Thomas Kretschmann (King Kong, Vingadores: Era de Ultron) foi confirmado no projeto que contará novamente com Harrison Ford como o seu protagonista. A publicação destaca que detalhes sobre o papel de Kretschmann em Indiana Jones 5 seguem mantidos em segredo, sendo também neste ponto válido lembrar que os papéis de Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen também não foram revelados. James Mangold (Ford vs Ferrari, Logan) será o responsável pela direção do filme. É válido citar que Steven Spielberg decidiu deixar o comando do projeto há algumas semanas, justificando na época que estava na hora de deixar que a história do personagem fosse contada por uma nova geração com perspectivas diferentes. Sobre Indiana Jones 5 Vale lembrar ainda que foi noticiado anteriormente o envolvimento de Dan Fogelman, criador da série This Is Us, como roteirista do projeto. A ideia era de que o mesmo assumisse o cargo que anteriormente estava ocupado por Jonathan Kasdan (Solo: Uma História Star Wars). Contudo, novas mudanças também aconteceram no roteiro. David Koepp (Jurassic Park, Indiana Jones: O Reino da Caveira de Cristal), que também chegou a trabalhar no desenvolvimento da trama inicialmente, teria reassumido o posto no final de 2019. Spielberg retornará apenas como produtor de Indiana Jones 5 ao lado de Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Por sua vez, Harrison Ford interpretará pela quinta vez o protagonista da franquia iniciada em 1981 com Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Além disso, John Williams também está confirmado como o compositor da trilha sonora da produção. Indiana Jones 5 estreia em 29 de julho de 2022.

Veja também sobre Indiana Jones 5 Thomas Kretschmann Harrison Ford filme Steven Spielberg Voltar + Entretenimento