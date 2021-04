Entretenimento 26/04/2021 17:07 Anitta reposta meme de Juliette e fãs vão à loucura Cantora postou foto da advogada na capa de seu novo álbum, 'Girl From Rio' Vários famosos estão postando montagens como se estivessem na capa do novo álbum de Anitta, "Girl From Rio". A equipe de Juliette Freire não ficou de fora e também postou uma foto da advogada na capa do álbum. E não é que a montagem de Juliette foi repostada por Anitta? "A do Rio, é tu. A da Paraíba é ela. Girl From Paraíba", diz a montagem postada nas redes sociais de Juliette. Anitta repostou a montagem nas redes sociais e os fãs de Juliette foram à loucura. "Que fenômeno maravilhoso! Orgulho de amar Juliette", disse um internauta. "Donas do Brasil, comentou outra pessoa.

