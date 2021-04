Entretenimento 26/04/2021 17:17 METRÓPOLES Pantanal será reproduzido nos Estúdios Globo Serão 20 mil metros quadrados onde serão reproduzidos cada detalhe do Pantanal Se nada mudar, a cidade cenográfica da novela Pantanal será a maior já construída dentro dos Estúdios Globo. E os trabalhos já estão a todo vapor. A novela, que estrearia no segundo semestre desse ano, foi adiada para 2022 devido ao aumento de casos de Coronavírus (COVID-19) no país. Serão 20 mil metros quadrados onde serão reproduzidos cada detalhe do Pantanal. Com direito a cachoeira e a riacho. Com isso, o remake da história de Benedito Ruy Barbosa desbancará a maior cidade cenográfica que foi construída para receber os personagens de O Sétimo Guardião (2018-2019), trama de Aguinaldo Silva que ocupou 18 mil metros quadrados dos Estúdios Globo. Outro detalhe que chama a atenção são os cenários fixos que ficarão abrigados nos Estúdios do MG4. Dentre esses cenários estão a casa de Juma Marruá (Alanis Guillen), protagonista da história de Benedito Ruy Barbosa. Dessa vez, a trama será adaptada por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, criador do folhetim que foi exibido originalmente na extinta TV Manchete em 1990.

