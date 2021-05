Entretenimento 01/05/2021 05:30 R7 Grupo Bandeirantes solta nota comemorando chegada de Fausto Silva O anúncio da contratação de Fausto Silva pela Band, na manhã desta sexta-feira, surpresas à parte, provocou um barulho dos mais intensos em todo o mercado. A repercussão é enorme, embora se saiba que, na prática, isto só irá ocorrer em janeiro ou fevereiro, porque até o final deste ano, ele ainda terá que cumprir seu compromisso com a TV Globo. A Band, a respeito, acaba de soltar uma nota: Em relação às notícias publicadas hoje que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso. Aqui na Band, Fausto Silva sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad. Quando saiu da Band, só deixou muitos amigos e grandes lembranças. Certamente deixa também na Globo com a história marcante e vitoriosa que por lá construiu em 33 anos. Uma vez tudo confirmado na semana que vem, seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes".

