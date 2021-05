Entretenimento 07/05/2021 19:07 IstoÉ Tatá Werneck é criticada na web por usar três máscaras Tatá Werneck foi criticada por alguns internautas na rede social após aparecer usando três máscaras no velório de Paulo Gustavo, que faleceu no dia 04 de maio por complicações do novo coronavírus. Na cerimônia que aconteceu na tarde de quinta-feira (06), além dos itens de proteção, a apresentadora também estava com um álcool em gel na mão. No Instagram, uma usuária detonou e disse: “Essa é a Tatá Werneck no velório do Paulo Gustavo. Me perdoem, mas peguei ranço. 3 máscaras ? Me economizem. Biscoiteira”.Em seu Twitter, Werneck rebateu: “As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável.” Além da artista, familiares e outros amigos famosos de Paulo, Preta Gil com o marido, Rodrigo Godoy, Tata Werneck, Rafael Vitti, Ingrid Guimarães, Monica Martelli, Samantha Schmütz, Carol Trentini, Marcus Majella, Heloísa Perissé, entre outras personalidades também marcaram presença na cerimônia de despedida do ator.

