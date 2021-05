Entretenimento 07/05/2021 19:11 MOVIMENTO COUNTRY Sérgio Reis dá detalhes das gravações da novela Pantanal Fábio H. Mendes/ Folhapress O remake da novela “Pantanal” vem sendo muito comentado desde seu anúncio pela TV Globo. Embora ainda não haja previsão concreta da estreia tendo em vista uma série de problemas, as possíveis gravações da nova versão foram comentadas pelo cantor e compositor de sucesso, Sérgio Reis. O músico voltou a dar detalhes dos bastidores da novela dos anos 90 em que ele interpretou o personagem Tibério e contracenou em grande parte com Almir Sater. A dupla foi muito beneficiada pela participação e fechou uma parceria que agradou os fãs do sertanejo raiz na vida real. Com a trama voltando às telinhas com o roteiro feito pelo neto do autor original, Benedito Ruy Barbosa, Bruno Luperi, comentários de Sérgio Reis afirmando já ter lutado com jacarés e surpreendeu “Não teve estúdio, nada. Muito pouca coisa em estúdio. Passamos um ano lá dentro (do Pantanal) com jacarés querendo pegar a Juma e eu meti o pé na cabeça dele, é a realidade, não brincadeira.”, contou o músico sertanejo. Segundo ele, todas as cenas foram gravadas em regiões do bioma, diferentemente dos planos atuais da TV Globo, que pretende construir um estúdio cinematográfico jamais visto para reproduzir detalhes do Pantanal. A emissora já registrou nome de personagens como a de Juma Marruá e a direção selecionou um elenco de dar inveja mas, agora há outras questões que estão sendo barreiras para exibição da novela. Isso porque, os diretores não querem reproduzir um cenário que vem sendo devastado recentemente devido ao desmatamento e queimadas da região. Sendo assim, o remake de sucesso que procurava por sertanejos que pudessem substituir os papéis de Sérgio Reis e Almir Sater poderá demorar um pouco mais do que o previsto.

Voltar + Entretenimento