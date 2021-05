Entretenimento 10/05/2021 17:18 Leonardo Rocha I PoPline ‘No Limite’ estreia amanhã com provas mais desafiadoras que das últimas edições André Marques em “No Limite”. Foto. Divulgação / TV Globo É nesta terça-feira (11/05) que o “No Limite” retorna a telinha da Globo, após alguns anos de sua última exibição. Apresentado por André Marques e com uma turma formada apenas por ex-BBBs – de diferentes edições – a atração promete muita aventura e, claro, cardápios pra lá de exóticos. Todos os 16 participantes são velhos conhecidos do outro reality, mas as coincidências acabam por aí. Ao contrário da casa mais vigiada do país, em “No Limite” não tem nenhum conforto. Eles serão divididos em dois times – Carcará e Calango -, que disputarão o prêmio de de R$ 500 mil. A equipe falou mais sobre a dinâmica do programa ao “Fantástico” deste domingo (9/05). “É um reality, mas é bem diferente. Eu acho que a convivência e o poder da mente vão valer mais do que a força física”, diz Andre. E tem gente que concorda – por experiência própria. Elaine, a primeira campeã de um reality, conta que muita gente a subestimou naquela época. “A maioria das provas não era sobre físico só. Era sobre a cabeça. Eu fico só pensando assim: ‘como esse povo vai passar por tudo aquilo?’. Porque eles estavam acostumados com xepa. Lá a xepa é mais embaixo, entendeu? A xepa é zero”, conta. E essa edição promete ser mais intensa que todas. Anteriormente, o programa já foi exibido em 2000, 2001, 2001,2, 2009 e 2021 sob o comando de Zeca Camargo. Agora, as provas também evoluíram e tem muita surpresa pela frente. No programa, nem o apresentador está a salvo dos perrengues. André Marques conta que no primeiro dia já tem dinâmica. “Eu acho que o pessoal vai gostar porque vai ter resistência, vai ter convivência e vai ter treta, que brasileiro adora ver treta, né?”, diz Andre Marques. As gravações acontecem na fictícia Praia Brava. A região é muito variada, pois possui praia, falésia, dunas e áreas que lembram o deserto. Além de uma vegetação abundante. Ou seja, um prato cheio para as aventuras. No elenco de 2021, estão os participantes André (BBB13), Angélica (BBB15), Arcrebiano (BBB21), Ariadna (BBB11), Carol Peixinho (BBB19), Elana (BBB19), Gleici (BBB18), Gui Napolitano (BBB20), Iris Stefanelli (BBB7), Jéssica (BBB18), Kaysar (BBB18), Lucas Chumbo (BBB20), Mahmoud (BBB20), Marcelo Zulu (BBB4), Paula Amorim (BBB18) e Viegas (BBB18).

Voltar + Entretenimento