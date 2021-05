Entretenimento 10/05/2021 17:34 Anthony Ramos confirma sua participação em Transformers Em uma entrevista recente para falar sobre o retorno da série dramática In Treatment, Anthony Ramos acabou confirmando que vai estar no próximo filme da franquia Transformers.

O novo trabalho é bastante diferente dos anteriores do ator, como um profissional de saúde doméstico sensível, recebendo terapia na série da HBO que está prestes a retornar, ou de seu papel no musical In the Heights.

Segundo Ramos, novas possibilidades em papéis diferenciados se tornaram possíveis quando ele entendeu que precisa dizer não para algumas ofertas de trabalho. Ele afirma que leva todas suas escolhas para trabalhos muito a sério, procurando variar seus personagens, não permitindo que o coloquem em uma caixinha. “É fácil para as pessoas pensarem: Oh, ele é o cara que canta e dança ou: Ele é o cara que faz isso, que faz filmes de ação ou: Tanto faz, ele faz música. Acho que tenho que me desafiar, certo? In Treatment foi muito diferente de In the Heights, que será muito diferente de Transformers”, ele explicou. O ator destacou que leva tempo para decidir que trabalhos vai fazer, com o intuito de estar sempre se desafiando, provando a ele mesmo e ao mundo que pode fazer qualquer coisa que quiser. “Acho que para mim tenho uma conversa comigo mesmo antes de dizer sim para qualquer coisa, e levo muito tempo para decidir fazer as coisas, principalmente no meu trabalho, porque tem sido muito difícil para mim, especialmente sendo porto-riquenho. Eu já tinha todas as coisas contra mim, certo? Então é como, agora eu digo a mim mesmo: Como posso continuar não apenas a provar para o mundo, mas provar a mim mesmo, Ei, você pode fazer isso. Você também pode fazer isso. E você pode fazer isso. E continuar a me desafiar, e apenas continuar a me desafiar. Então eu acho que esse é realmente o maior objetivo para mim agora”, ele salientou. Ramos contou que sempre quis ser o primeiro herói porto-riquenho e o papel em Transformers vai lhe proporcionar realizar este sonho. “Agora, poder fazer um filme como este e liderar uma franquia é uma bênção. É engraçado, eu ficava dizendo aos meus agentes: Ei, quero ser o primeiro super-herói latino. Continuei dizendo isso a eles, tipo: Ei, eu quero ser o primeiro super-herói porto-riquenho. E há anos venho dizendo isso. E é uma bênção que agora eu possa estar em um filme onde serei capaz de fazer isso”, ele contou. Na sequência, o ator, ainda, comentou sobre outro trabalho atual, o filme de ficção científica Distant, que ele atuará sendo dirigido por Will Speck e Josh Gordon, numa produção da Amblin Entertainment. “Estou usando um traje espacial de 13 quilos para andar ao redor do planeta. Sou o único sobrevivente neste planeta e estou procurando por alguém”, ele descreveu um pouco de seu personagem no filme que deve ser lançado em 2022.

