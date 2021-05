Entretenimento 12/05/2021 05:57 IBAHIA Funcionário invade conta de Renato Aragão e rouba R$ 3 mi A fraude foi descoberta em 2018, quando o casal desconfiou que os valores de divisão de lucros da empresa De acordo com Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, o ex-funcionário praticava uma espécie de golpe que consistia em tirar a assinatura do humorista a da esposa e colocar a dele no lugar. A fraude foi descoberta em 2018, quando o casal desconfiou que os valores de divisão de lucros da empresa que possuem juntos não estavam sendo pagos corretamente. O funcionário foi descoberto e desligado da empresa. Ele foi indiciado pelo Ministério Público por ter falsificado assinaturas ao longo de três anos, totalizando R$ 3 milhões. Ainda segundo o colunista do "A Tarde é Sua", Renato Aragão processou o banco, por causa da falha de segurança.

