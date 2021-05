Entretenimento 13/05/2021 08:56 rd1.com.br No SBT, Fábio Faria alfineta China, defende Bolsonaro e recebe apoio de Ratinho Foto: Reprodução Convidado para o Programa do Ratinho, do SBT, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, cutucou a China, defendeu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e recebeu o apoio irrestrito de Ratinho. Na emissora do sogro, Silvio Santos, o político começou a entrevista com comentários sobre o 5G. Casado com Patrícia Abravanel, ele recebeu uma pergunta da esposa se referindo à tecnologia, se ela tiraria empregos da população. “Não, muito pelo contrário”, reagiu ele. Ele também falou sobre a China e disse que ela era mais dependente do Brasil do que o contrário. “Muita gente diz: ‘Ó, o Brasil está brigando com a China’. Ó, vou dizer um negócio: a China precisa muito mais do Brasil do que o Brasil da China, o Brasil é o único país que dá para o meio ambiente terras férteis. ‘Estados Unidos protege terra’. Protege onde tem gelo, aqui protegemos terras férteis”, argumentou. Sem nenhuma menção a Silvio Santos, Ratinho disse que se tornou amigo de Fábio Faria ao longo dos últimos anos. O apresentador quis a opinião do ministro sobre a existência de “uma campanha das televisões contra o presidente Jair Bolsonaro”. “Primeiro, notícia ruim vende mais que a boa e às vezes as pessoas pensam só no financeiro, nos clicks”, atacou. “Aí, a gente vai para alguns países e liga a televisão e só vê notícia boa daquele país. Aqui não, procuram tudo de ruim no Brasil e tudo que tem de bom nos outros países sai na televisão. Isso deixa as pessoas sem esperança”, justificou. Ratinho, então, revelou uma ordem que deu ao seu conglomerado de mídia, as 57 emissoras da Rede Massa FM, que pode ser ouvido em dez estados, incluindo São Paulo: “Eu dei uma ordem nas minhas emissoras de rádio: notícia boa para animar o povo. Eu fico impressionado com essa ponte do Acre, aquela ponte que encalhava caminhões, a ponte Brasil-Paraguai, tanta coisa acontecendo e isso não é mostrado na televisão. Eu quero abrir um quadro no meu programa, todo dia, só com notícia boa”. O Programa do Ratinho se tornou o principal propagador de notícias envolvendo o governo. O apresentador tem se mostrado fiel ao trabalho do “capitão” no combate à pandemia e tem criticado abertamente as emissoras de TV que noticiam informações negativas sobre Bolsonaro.

Voltar + Entretenimento