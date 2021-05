Entretenimento 16/05/2021 07:04 TODO MUNDO ODEIA O CHRIS: COMO ESTÃO OS ATORES HOJE Todo Mundo Odeia o Chris é uma das séries de maior sucesso do mundo. Ao longo de suas 4 temporadas, pudemos ver a realidade de um garoto criado no Brooklyn, na periferia americana na década de 80. É impossível não dar gargalhadas com a falta de sorte de Chris, mesmo quando as situações são bem trágicas. A série parou de ser gravada em 2009, mas está entre as mais vistas nos serviços de streaming. Confira agora como estão os atores e o que eles andam fazendo! PAIGE HURD – TASHA Paige Hurd, conhecida por interpretar Tasha a “crush” de Chris, mudou bastante desde a estreia da série até os dias de hoje. A atriz que aparecia com seus longos cabelos cacheados durante Everybody Hates Chris (2006-2009), hoje é vista com um visual totalmente diferente. Paige, no ar com a série Hawaii Five-0, aderiu a cabelos longos e loiros, chamando a atenção por onde passa. Sem falar que a atriz adora compartilhar em suas redes sociais, seus looks bem produzidos e estilosos. Tyler James Williams, o Chris Tyler está com 23 anos e depois de interpretar o Chris, ele atuou em séries como House, The Walking Dead e Criminal Minds. Tequan Richmond, o Drew Apesar de ser o irmão mais novo de Chris na série, Tequan tem a mesma idade de Tyler James Williams, 23 anos. Além de ator, ele também é rapper (usa o nome T-Rich) e após Todo Mundo Odeia o Chris apareceu em Weeds, Detroit 1-8-7 e Private Practice. Tichina Arnold, a Rochelle A eterna mãe do Chris está com 46 anos e fez muita coisa após o fim da série. Na TV ela atuou em programas como Happily Divorced, Hit the Floor e Survivor’s Remorse. Terry Crews, o Julius Dos atores da série, talvez Terry seja o que está mais presente na nossa vida, tem até comercial de desodorante na TV brasileira com ele. Ano passado ele veio ao Brasil pra lançar The Ridiculous 6, filme da Netflix, além de fazer parte do elenco de Brooklyn Nine-Nine.

