Entretenimento 17/05/2021 11:53 Como escrever em negrito no WhatsApp Foto: Reprodução Em 2016, o WhatsApp lançou uma atualização que tornou o seu uso ainda mais simples. Ao permitir que as mensagens também fossem digitadas em negrito, se tornou possível escrever nesse aplicativo de modo muito parecido ao que se faz em um desktop. Se você quer escrever em negrito no WhatsApp, mas não sabe como fazer isso, leia este texto e aprenda como usar este recurso. Como escrever em negrito no WhatsApp O procedimento para escrever em negrito no WhatsApp é muito simples, basta colocar a palavra entre asteriscos (por exemplo: *WhatsApp*). Com esse pequeno truque, você poderá enviar mensagens em negrito no WhatsApp. Além da escrita em negrito, também é possível escrever em itálico no WhatsApp. Para fazer isso, basta inserir o sinal de sublinhado (underline) antes e depois do texto (por exemplo: _WhatsApp_). Além do negrito e do itálico, o WhatsApp ainda possui a função de riscar palavras. Para fazer isso, basta escrevê-las entre dois tils (~WhatsApp~). Junção de recursos escrever em itálico e negrito no WhatsApp Caso queira utilizar o itálico e o negrito ao mesmo tempo, basta colocar na mesma palavra os asteriscos e os sinais sublinhados (*_WhatsApp_*). Aliás, isso também pode ser feito com a função de riscar palavras. Esses recursos de escrita ficaram disponíveis no WhatsApp a partir da versão 2.12.17. Além disso, essa mesma versão passou a permitir o envio de documentos, recurso que outros serviços de mensagens já ofereciam. Vale lembrar que, para que o remetente possa visualizar o negrito ou o itálico, ele precisa ter uma versão do WhatsApp que tenha esse recurso disponível. Sobre o app Criado em 2009, o WhatsApp é um app multiplataforma que trabalha com mensagens rápidas e mensagens de voz para celulares. Além das mensagens, o app permite o envio de fotos, documentos em PDF e vídeos. Além disso, esse app permite fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet. Atualmente, o WhatsApp está disponível para Windows Phone, iOS, Symbian, BlackBerry OS, Android e Nokia. Como foi dito anteriormente, o WhatsApp foi criado em 2009 junto com sua empresa homônima, cuja sede fica na Califórnia/EUA. Os fundadores do projeto foram os funcionários do Yahoo Jan Koum e Brian Acton. Tendo vários serviços asiáticos como concorrentes, o WhatsApp saltou de dois bilhões de mensagens diárias em 2012 para 10 bilhões no mesmo ano. Esse salto aconteceu em um espaço de quatro meses, entre abril e agosto. Segundo o Financial Times, o WhatsApp “fez com o torpedo SMS a mesma coisa que o Skype fez com as chamadas internacionais em telefones fixos”. Em setembro de 2015, esse aplicativo atingiu a marca de 900 milhões de usuários ativos. De acordo com os dados da GlobalWebIndex, 73% das pessoas que usam o WhatsApp em todo o planeta possuem celulares Android. Os outros 27% estão ligados aos celulares iOS, da Apple. Os servidores desse aplicativo utilizam o sistema operacional FreeBSD, que tem a Erlang como linguagem de programação. No primeiro mês de 2015, o WhatsApp passou a ser usado em desktops por meio do navegador Google Chrome. No mês seguinte, esse app também pôde ser acessado nos navegadores Opera e Mozilla Firefox. Em janeiro do ano seguinte, os criadores do WhatsApp anunciaram que o app ficaria isento de qualquer tipo de cobrança anual. No mês seguinte, Mark Zuckerberg anunciou que a plataforma atingiu um bilhão de usuários.

