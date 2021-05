Entretenimento 22/05/2021 05:07 Lucas Agrela I Exame WhatsApp libera recurso para acelerar áudios A função já estava em fase de testes públicos em smartphones com sistema Android O aplicativo WhatsApp libera, a partir de hoje, o recurso que permite acelerar a velocidade de reprodução de mensagens de áudio. A função, que chegará gradualmente ao app, já estava em fase de testes públicos em smartphones com sistema operacional Android. O recurso era um dos mais pedidos por usuários, diante do crescente número de recados de voz enviados no app. Inicialmente, os usuários de iPhones ganham a novidade. Na versão web, o recurso também já está disponível. Já os donos de celulares Android receberão o recurso nas próximas semanas (ou podem usar a versão de testes). Recentemente, o aplicativo também liberou a função de pagamentos entre pessoas, que havia sido barrada pelo Banco Central no ano passado. Como usar Para acelerar o áudio em 1,5x ou 2x, basta tocar no número que aparece ao lado do recado de áudio recebido.

Voltar + Entretenimento