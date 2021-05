Entretenimento 28/05/2021 09:57 rd1.com.br Deborah Secco revela críticas por aceitar interpretar Bruna Surfistinha Ainda muito lembrada e elogiada pelo seu papel de Bruna Surfistinha no filme de mesmo nome, Deborah Secco revelou que não teve o apoio da equipe e da família ao topar protagonizar o longa de 2011. Em conversa com Renata Ceribelli no podcast Prazer, Renata, a atriz contou que entrou em uma briga familiar e profissional por causa da produção sobre a vida de Raquel Pacheco e sua história na prostituição. “Quando decidi fazer a Bruna Surfistinha briguei com meu marido na época, com a minha mãe, com as minhas empresárias, com a minha família, todo mundo era contra”, disse a artista. Deborah, que fala sobre sexo abertamente e sem tabus, falou sobre a dificuldade que muitas mulheres ainda possuem em relação ao assunto. “Sexo é uma coisa que todo mundo faz. A coisa mais incrível que eu fiz na minha vida foi sexo, que gerou um ser que cresceu dentro de mim. Todo mundo que nasceu é fruto de sexo“, pontuou. “Me estranha muito que até hoje todo mundo que existiu através de sexo, procria através de sexo, não fale sobre sexo. Até quando nós, mulheres, vamos ter que ficar oprimidas e acreditando que sexo só serve para procriarmos, sabe? Isso é muito opressor”, afirmou a global. Deborah Secco contou ainda que foi muito julgada dentro de casa quando posou para Playboy. “A minha irmã, quando fiz a capa da Playboy, eu lembro, ela fazia faculdade e escondia as revistas e botava outras revistas por cima para não ver a irmã dela na capa da Playboy. Talvez meus irmãos sejam muito diferentes de mim. Eu sempre fui muito julgada em casa e fora de casa”, lembrou. “Queria muito ter uma família, então me apaixonava perdidamente. Me apaixonei muito. Vivi muitas paixões. Fiz muito sexo, fui muito julgada e sofri horrores por causa disso. Fui capa de revista como a destruidora de lares sem nunca ter feito nada com aquele casal específico. Sofri muito por causa disso”, revelou a atriz.

