Entretenimento 31/05/2021 17:43 RD1 Netflix encerra gravações de Rebelde e protagonista detona versão mexicana A Netflix surpreendeu a todos ao anunciar o seu remake da novela Rebelde, cuja versão mais repercutida no Brasil foi a mexicana, exibida pelo SBT, mas a atitude de um dos protagonistas vem causando polêmica. Sergio Mayer Mori, que faz parte do elenco principal, detonou a versão mexicana nas redes sociais, durante uma live que promoveu, e isso gerou revolta entre os fãs apaixonados pela novela. Na ocasião, ele disse que vai cantar as músicas que fizeram sucesso, mas não poupou as críticas: “Pedem muitas músicas do RBD e eu vou te dizer uma coisa: Sim estou no projeto, sim estou no RBD, sim tenho que cantá-las porque eu tenho contrato. […] mas, odeio RBD, essa é a realidade. Não gosto das músicas”. A declaração repercutiu negativamente, ainda mais pelo fato do rapaz ser filho da atriz Bárbara Mori, que fez sucesso na pele da personagem principal da novela Rubi, exibida pelo SBT. Apesar das críticas, a série já foi completamente gravada e ele não deixará o elenco. Vale lembrar que o ator Alfonso Herrera, que fez parte do elenco principal, abriu o jogo sobre a novidade recentemente. Tudo começou quando a versão latina da MTV perguntou no Twitter: “Qual a opinião de você sobre a nova ‘Rebelde’?”. E um fã respondeu dizendo que deveria perguntar ao Poncho, que, em outras ocasiões, deixou claro que não gosta de falar da novela. Para a surpresa de todos, ele fez questão de responder e disparou: “Não comece, menina…”. Para a nova versão, a brasileira Giovanna Grigio foi a primeira escalada. A estreia que está prevista para 2022 terá um lançamento em todo o mundo. A plataforma de streaming está anunciando o projeto como “A nova geração de RBD”. No elenco estão Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente.

