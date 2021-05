Entretenimento 31/05/2021 17:55 Pipoca Moderna Jungle Cruise: Trailer da aventura da Disney reforça lançamento em streaming A Disney+ divulgou um pôster e o novo trailer de "Jungle Cruise", aventura estrelada por Dwayne "The Rock" Johnson ("Velozes e Furiosos 8") e Emily Blunt ("Um Lugar Silencioso"), com cenas que combinam elementos de várias franquias do gênero - de "Indiana Jones" a "Piratas do Caribe". O material reforça que o filme também será lançado em streaming. "Jungle Cruise" é inspirado num dos passeios mais antigos da Disneylândia, inaugurado em 1955, onde as pessoas viajam a bordo de um barco pitoresco pelo rio de uma selva povoada por animais e tribos "selvagens" A adaptação de cinema transforma o passeio numa aventura com a premissa típica dos filmes de Indiana Jones, uma busca incansável para encontrar uma "coisa mágica", perdida em lugar remoto, que pode mudar o mundo, mas que é guardada por "algo sobrenatural" e cobiçada também por inimigos militares com recursos superiores - como um improvável submarino no Rio Amazonas. O filme foi escrito pela dupla Glenn Ficarra e John Requa ("Golpe Duplo") em parceria com Michael Green ("Logan"), e tem direção de Jaume Collet-Serra ("O Passageiro"). A estreia vai acontecer simultaneamente nos cinemas e em streaming na plataforma Disney+ (por um custo adicional, além da assinatura) no final de julho.

