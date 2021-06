Entretenimento 01/06/2021 14:45 CNN Brasil Business, HBO Max chega ao Brasil e promete plano básico mais barato que o da Netflix O plano básico de assinatura (que oferece acesso ao catálogo de conteúdo somente em smartphones e tablets) custará R$ 19,97 por mês Foto: Reprodução Fãs de séries como 'Game of Thrones' e 'Euphoria' ganharam um motivo a mais para comemorar nesta quarta-feira (26). A HBO anunciou que, a partir do dia 29 de junho, seu serviço de streaming HBO Max estará disponível no Brasil e em outros países da América Latina. O plano básico de assinatura (que oferece acesso ao catálogo de conteúdo somente em smartphones e tablets) custará R$ 19,97 por mês. Um pouco mais barato que os R$ 21,90 cobrados pela Netflix para o plano de apenas uma tela — seja ela de smartphone ou desktop. Já o segundo plano, que permite o acesso em televisões, custará R$ 28 por mês, segundo a HBO. No serviço de streaming será possível assistir, também, a todos os filmes da Warner Bros., como a saga dos heróis da DC Comics e Harry Potter. As assinaturas pré-pagas por três ou 12 meses também estarão disponíveis com descontos de até 30%, segundo a empresa. Quem já era assinante da HBO GO receberá "instruções antes do lançamento sobre como acessar a HBO Max". A partir do lançamento do novo streaming, o atual serviço HBO GO será descontinuado na América Latina e no Caribe. “O nosso lançamento na América Latina e no Caribe é o primeiro passo em nossa implementação global da HBO Max. Estamos entusiasmados que os fãs de toda a região logo poderão desfrutar da plataforma HBO Max e seu incrível catálogo. A WarnerMedia é uma das fontes mais populares e confiáveis de entretenimento em toda a América Latina, e estamos muito animados que nossa jornada global comece aqui”, comentou Johannes Larcher, head da HBO Max International, em comunicado enviado à imprensa.

