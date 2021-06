Entretenimento 06/06/2021 06:09 E-Pipoca 4 reviravoltas difíceis de engolir em The Handmaid’s Tale The Handmaid’s Tale é uma série que, muitas vezes ultrapassa alguns limites da credibilidade com a maioria de suas reviravoltas, mas algumas delas são ainda mais impossíveis de acreditar. Veja: O Comandante Lawrence justifica sua ajuda na fuga de Emily, explicando a June que ela era uma pessoa extraordinariamente inteligente e de grande valor para a humanidade. No entanto, à medida em que o personagem foi evoluindo, o que ele fez por Emily não parece nada a ver com suas características e personalidade. Na terceira temporada, June tenta abrir caminhos para um relacionamento entre Nick e o governo suíço na tentativa de conseguir fazer Nichole ficar no Canadá. Os suíços concordam em se encontrar com ele, mas rejeitam qualquer acordo com ele por causa das coisas que ele fez durante a ascensão de Gileade. Desde o início da 4ª temporada, parecia que a série estava procurando maneiras de reduzir seu elenco de apoio, mas o problema foi a forma grotesca que fizeram isso, já que Brianna e Alma foram atropeladas por um trem. A questão que torna estranho é que não somente June gastou tanto tempo para conseguir assegurar que Brianna e Alma não sobrevivessem, mas também como duas pessoas com a mente completamente lúcidas iriam correr pra cima de trem que estava se aproximando, em vez de parar e esperar? As idas e vindas com as criadas escapando e sendo apanhadas também se tornou um pouco difícil de acreditar para os fãs. Primeiro, quando June não aparece no esconderijo depois da fazenda, por algum motivo as servas apenas ficam lá e parecem esperar para serem apanhadas. Quando elas são capturadas, elas são enviadas a uma colônia em Madalena e são escoltadas por um único guarda e tia Lydia, sendo que a porta da van que as transporta não fica nem trancada e elas poderiam ter fugido facilmente. A Gravidez de Serena Bebês milagrosos acontecem, mas a gravidez de Serena depois todos os esforços da série para estabelecer que Fred é infértil pareceu estranhamente conveniente para conseguir acreditar. Serena sem dúvida fez tudo que podia para ter um filho antes da ascensão de Gilead, e o relacionamento dela e de Fred estava basicamente acabado quando eles chegaram ao Canadá. Por isso, ela ficar grávida de Fred depois de se deitar com ele somente uma vez parece algo completamente irrealista.

