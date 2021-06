Artista do time da SUMAC Records, cuiabana já prepara primeiro EP

Talento da nova geração de artistas mato-grossenses, Natália Terra (@natterra) acaba de lançar o primeiro single: “O que você faz”. E adianta, já tem EP a caminho.

A música composta em parceria com Léo Kennedy e Lucas Oliveira já pode ser conferida em plataformas de streaming e chega ao mercado com videoclipe, disponível para visualização no canal oficial da SUMAC Records.

As rodas de viola que embalavam as reuniões de família e as aulas de flauta, violão e canto coral na infância e adolescência foram uma espécie de preparação para um sonho que começou a se materializar há dois anos, quando de fato, a estudante de Arquitetura assumiu a verve artística.

A voz aveludada e afinada é marca da cantora que conta com torcida para seguir carreira. Principalmente, do time SUMAC (@sumacrecords), que tem trazido à luz um novo cenário da música autoral. Ela própria ajudou a construir essa história atuando na área da produção.

Mas Natália demonstra também muita desenvoltura e presença ao protagonizar o clipe. “Represento três papeis”, se diverte. É que a narrativa apresenta a multiplicidade de personalidades de uma pessoa hedonista. A experiência no espetáculo teatral Bereu, do Cena Onze, em que se apresenta no núcleo musical, pode ter contribuído para a performance. Natália atrai a atenção do espectador.

Os parceiros de composição Léo Kennedy (guitarra) e Lucas Oliveira (baixo) também integram a banda que gravou a música. Completam o grupo Rafael Taveira (teclado), Rômulo Bovolon (bateria) e o percussionista Igor Lima.

Clipe

André Zambonini assina a direção do clipe, que conta, é o primeiro de grande produção. “Virou uma chave”, se anima. Foi ele quem idealizou o roteiro, argumento e paleta de cores a partir de análise da música e sob orientação do produtor musical, Lucas, que sugeriu um banquete como tema central.

Foi então que ao buscar uma locação, junto à diretora de produção, Giulia Costa, se deparou com o sebo O Chapeleiro, que fica na Praça da Mandioca. “Foi perfeito porque tínhamos a mesa do jeito que imaginamos e ainda, elementos de cena, que facilitaram toda a logística”.

Tínhamos a ideia de colocar mais gente para contracenar com Natália, mas diante de uma segunda onda de pandemia, a cantora dominou a cena. Estratégia acertada. “Então Natália contracenou com ela mesma. Uma mulher da realeza que tem tudo, outra que está completamente surtada e por fim, a garçonete que começa a servir coisas para ela”.

Ele ressalta que a música trata de vícios e os conflitos decorrentes dele. “E foi isso que busquei reproduzir. Para tanto, apostei nas sobreposições de imagens e uma paleta mais sombria. As inspirações vêm de Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton e O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro”. A capa do single sintetiza o mix de sensações e emoções intensas descritas na música.

Produção musical

O produtor Lucas Oliveira revela saudosista o dia em que ao lado de Natália e Lucas compôs a música “O que você faz", que para ele foi um marco de virada. “A gente a compôs no ano passado, na minha casa. Eu tinha começado a produzir, era um home estúdio 1,5 x 1.5. Gravamos uma versão ao vivo e deu muito certo”. Mas agora, a música foi produzida em um estúdio “de responsa”, montado no prédio da SUMAC no bairro Araés. A mixagem recebe assinatura de Luiz Paulo Serafim e a master foi feita por Brendan Duffey, da Califórnia.

“E pensar que há menos um ano, antes de existir o estúdio, o canal da SUMAC a gente não imaginava que ia ser feliz como é hoje em dia, trabalhando com o que a gente gosta. As coisas realmente podem acontecer se a gente tiver buscando”.

O projeto foi idealizado com recursos da Lei Aldir Blanc, via edital MT Nascentes, realizado pelo Governo de Mato Grosso via Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT) em parceria com o Governo Federal, via Secretaria Nacional de Turismo do Ministério do Turismo.

O secretário Beto Dois a Um viu o clipe e o considera um trabalho excepcional. “A Natália é muito artista! Saber que ela só está começando nos alegra por poder incentivar o despontar de uma profissional desse quilate. E claro, ela também está muito bem acompanhada por uma equipe de produção primorosa. A gente constata facilmente pela qualidade de gravação e pelo material de divulgação. O clipe está impecável”.

O videoclipe conta com produção da equipe SUMAC Records e além de André e Giulia, contou com direção de fotografia de Rosano Mauro e assistência de câmera de Alan Caetano; edição e montagem de Willian Kanashiro; figurino de Victor Hugo Rocha e Giulia; assistência de produção de Thais Diniz, iluminação de Cassyo Rauber, gestão de tráfego de João Victor Pedroso; Color grading, por Marcelo Sant’Anna e gerência de marketing de Henrique Taveira; A equipe conta ainda com Leticia Mitie (design); Andrei Serotini (redator), Evelyn Silva (maquiagem) e Mário Olímpio, Douglas Peron (produtores executivos).