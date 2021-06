Entretenimento 19/06/2021 06:17 E-Pipoca Jurassic World: Dominion será inspirado em grande clássico do cinema Durante entrevista ao Collider, Colin Trevorrow, diretor de Jurassic World: Dominion e responsável pela retomada da franquia, descreveu a abordagem do terceiro filme como um suspense de ficção-científica. Ao ser questionado sobre suas inspirações, os longas de 007 e A Identidade Bourne foram mencionados. ‎”Não é segredo que filmamos no Reino Unido, em Malta e outros locais, e isso está essencialmente representando nossas localizações. Há outro local importante que não quero revelar ainda. Mas há todo tipo de ambiente que você possa imaginar, porque é uma grande aventura ao redor do mundo.” “Este novo filme tem um pouco de Jason Bourne e James Bond [007], algo parecido com um filme de espionagem. Filme de espionagem, suspense de ficção científica com dinossauros!” Durante uma entrevista ao Screen Rant, Trevorrow, também revelou qual é sua cena favorita deste novo capítulo da franquia: “A cena no período Cretáceo é a coisa que eu estava mais animado. Então, o fato de as pessoas irem ver isso agora no IMAX é muito emocionante para mim. Estou muito animado com isso. E sou grato que a Universal estava tão disposta a fazê-lo. Não são apenas cinco minutos do filme. Estamos mostrando uma parte muito importante da história. Além disso, apenas ser capaz não apenas de ver esses personagens na tela novamente, mas ser capaz de realmente acertar o alvo com eles e entender o que eles têm feito neste mundo, o que aprenderam, como mudaram – tudo isso eu acho que os fãs da franquia vão querer vir e ver. Junto com isso, basta enviá-los em uma aventura.” Tal cena escolhida pela cineasta terá apenas 5 minutos e será exibida como uma prévia IMAX em 25 de junho, nas sessões de Velozes e Furiosos 9. Segundo Trevorrow, essa cena no período Cretáceo servirá como prólogo em Dominion. Uma cena pré-histórica com uma visão fascinante de como os dinossauros podem ter vivido antes da intervenção humana, Além disso, após os eventos de Jurassic World: Reino Ameaçado (2018), os dinossauros que estavam confinados em umailha foram soltos para vagar pela Terra. A humanidade agora deve aprender a coexistir com as criaturas extintas. A terceira sequência reunirá os atores da nova franquia, como Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Dra. Claire Dearing) e Omar Sy (Barry), com o trio de veteranos dos primeiros filmes de Jurassic Park, Sam Neill (Dr. Alan Grant), Laura Dern (Dra. Ellie Sattler) e Jeff Goldlum (Dr. Ian Malcolm). Jurassic World: Dominion será lançado nos cinemas em 10 de junho de 2022.

