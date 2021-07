A autora e especialista em finanças Nathalia Arcuri pediu demissão da RedeTV!. À frente do programa de variedades Me Poupe! Show, que estreou em abril, ela encerrou o contrato com a emissora – a atração sai do ar no dia 20 de junho.

As informações são do Portal Metrópoles. Nathalia, que além de apresentadora foi a idealizadora do projeto, também é CEO da startup de educação financeira Me Poupe!, que engloba o maior canal de finanças do mundo no YouTube. “Em tudo que eu faço e em todos os projetos da minha empresa, os princípios e valores são inegociáveis.

A missão da Me Poupe é ensinar para libertar!. É sobre ser livre para fazer as próprias escolhas. A decisão de ir pra TV aberta sempre foi mais um caminho pra nosso propósito de levar a educação financeira mais longe, a pessoas que não têm acesso à internet, como tantas ainda no Brasil.

Sou muito grata à RedeTV! e aos profissionais que levaram o Me Poupe! Show à casa de milhares de brasileiros e quero reafirmar meu compromisso em desfuder o Brasil. Seguimos com o Me Poupe! em nossos outros canais como a rádio, Instagram, YouTube, livros, cursos e, em breve, novos projetos”, disse Nathalia.

Nathalia não confirma, nem nega que decidiu sair da emissora em protesto por discordar da da RedeTV! sobre o caso Sikêra Jr, mas no seu Instagram, a jornalista diz que se viu “diante de uma situação irreversível”. “Como ensino pra todo mundo, eu acredito na independência financeira e, com base nisso, tornei a minha empresa independente financeiramente.

E quando se vê diante de uma situação irreversível, que não exista nada que eu e meu time possamos fazer e que seja algo que vá absolutamente contra os seus princípios e valores que são liberdade, autonomia, respeito, ensinar às pessoas e não manipular as pessoas.

E quando esses valores são colocados em jogo, é muito claro pra gente: ali é o nosso limite. É por isso que tomei a decisão de sair, de acabar com o meu programa na RedeTV!. E isso só reforça aquilo que sempre falo: quando você se conhece, quando você sabe o que é importante pra você e quando você tem dinheiro para fazer o que você quiser, você faz o que você quer”, falou.