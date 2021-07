Entretenimento 08/07/2021 05:20 SBT emite nota e esclarece situação de Rodrigo Faro que dispara: “maldade o que tentaram fazer” Apresentador da Record diz que emissora agiu corretamente contando que ele não se recusou a fazer um teste de Covid-19 Foto: Reprodução A paz voltou a ser selada entre Rodrigo Faro e o SBT. O apresentador agradeceu o comunicado emitido pela emissora de Silvio Santos em áudio exibido no programa “A Tarde é Sua”, na RedeTV!,explicando que o comunicador não se recusou a fazer um teste de Covid-19 antes de realizar uma gravação comercial. “Queria agradecer a direção do SBT pela rapidez ao soltar o comunicado acabando com aquela fake news, aquela maldade que tentaram fazer. A direção agiu rapidamente, foram super corretos e soltaram aquela nota esclarecendo e expondo a verdade.”

Voltar + Entretenimento