Entretenimento 08/07/2021 05:25 E-Pipoca Cinema Nacional fará filme sobre ex-jogadoras de basquete Montagem com as atrizes Leticia Colin e Camila Márdila (Reprodução) Leticia Colin e Camila Márdila estrelarão um dos mais novos filmes nacionais, dedicado para as ex-atletas brasileiras Hortência e Magic Paula Proporcionando uma maior visibilidade ao esporte feminino, o cinema nacional se prepara para produzir um filme sobre as ex-jogadoras. Medalhistas olímpicas e campeãs mundiais de basquete pelo Brasil, Hortência e Magic Paula se tornaram as mais conhecidas jogadoras desse esporte no país e, durante algum tempo, rivalizaram pelo titulo de melhor jogadora. Agora, a história das atletas deve ser dramatizada através da atuação de Leticia Colin e Camila Márdila que viverão, respectivamente, Hortência e Paula nos cinemas. De acordo com produção do longa, a escolha das atrizes foi a aprovada pelas próprias. Nesse sentido, o filme deve se passar entre os anos 1989 e 1996, período em que as protagonistas conquistaram, pela seleção brasileira, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Cuba, além do título mundial, e a medalha de prata nas Olímpiadas de Atlanta. Ainda sem um titulo definido, a produção será formada, em grande parte, por mulheres, e deve ser dirigida por Georgia Guerra, conhecida por liderar a produção do documentário O samba que mora em mim. O filme foi um dos poucos que conseguiu captar recursos da Ancine, em 2021. Com o orçamento de aproximadamente R$ 6,9 milhões, o longa deve começar suas filmagens ainda este ano. Com o sinal verde para o começo de sua produção, o filme traz consigo um reconhecimento para o esporte nacional, mais especificamente, para a seleção feminina, que carece de representação nas produções nacionais. No entanto, a produção ainda não possui uma previsão para chegar aos cinemas. Os últimos anos foram difíceis para o cinema nacional e a falta de investimentos e apoio do governo para a realização de produções se tornou recorrente. Com isso, infelizmente, 2021 marca mais um ano em que o Brasil chega ao Festival sem nenhum longa-metragem totalmente nacional. Ainda nesse sentido, nenhuma produção brasileira conseguiu indicações para concorrer nas maiores categorias da premiação, como por exemplo a Palma de Ouro. De forma bem simbólica, o drama de Casa de Antiguidades, desfilará pelo tapete vermelho do evento, representando o cinema nacional. Porém, ainda diante deste cenário, o Brasil exibirá filme Medusa, seu único longa no Festival, sem parcerias internacionais. A reprodução ocorrerá na Quinzena dos Realizadores, uma sessão independente, que acontece em paralelo ao Festival de Cannes.

