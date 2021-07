Entretenimento 09/07/2021 15:28 O nerd Netflix cancela Cursed após uma única temporada Segundo informações, a Netflix liberou os atores de seus contratos com a série para os deixar livres para procurarem outras oportunidades. Baseada em um best-seller do New York Times, Cursed – A Lenda do Lago é a história do rei Arthur contada por Nimue (Katherine Langford), uma jovem com um dom misterioso destinada a se tornar a poderosa Dama do Lago. Após a morte da mãe, Nimue encontra um parceiro inesperado no mercenário Arthur (Devon Terrell) e sai em missão para entregar uma espada ancestral a um mago chamado Merlin (Gustaf Skarsgård). Ao longo de sua história, ela acaba se tornando um símbolo de coragem e rebelião contra os terríveis Paladinos Vermelhos e o Rei Uther (Sebastian Armesto). Cursed – A Lenda do Lago é uma história sobre amadurecimento, com temas conhecidos de nosso tempo: destruição da natureza, terror religioso, guerras sem sentido e a coragem de assumir a liderança quando tudo parece impossível. Além de Langford, o elenco é formado por Daniel Sharman, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård, Lily Newmark, Peter Mullan, Shalom Brune-Franklin, Sebastian Armesto, Emily Coates, Catherine Walker e Billy Jenkins.

Voltar + Entretenimento