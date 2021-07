Entretenimento 09/07/2021 15:35 2ª temporada de The Witcher ganha data de estreia na Netflix A Netflix anunciou hoje (9) que a série The Witcher retorna para sua segunda temporada em Dezembro. Retornam para o novo ano Henry Cavill obviamente como Geralt of Rivia, a atriz Anya Chalotra como a feiticeira Yennefer, Freya Allan como Ciri, e o ator Joey Batey como Jaskier. Confira a lista de novos personagens aqui, com destaque para Basil Eidenbenz como o witcher Eskel. The Witcher terá sua 2ª temporada disponibilizada na Netflix em 17 de dezembro.

