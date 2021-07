Entretenimento 17/07/2021 15:34 cineclick.uol.com.br Suspense em alta na Netflix é daqueles de roer as unhas Rust Creek chegou ao catálogo de streaming e vem dando o que falar Rust Creek, suspense lançado em 2018, passou a integrar o catálogo da Netflix e já vem dando o que falar! Por lá, a produção já integra o TOP 10 de filmes mais vistos da plataforma há alguns dias. Dirigido por Jen McGowan, o longa é levemente baseado em uma história real e acompanha uma jovem que se perde na floresta e passa a ser perseguida por dois irmãos. Além de trazer um drama poderoso enraizado à histórias, as cenas de tensão nos faz roer as unhas! Saiba mais sobre Rust Creek: Trama Estrelado por Hermione Corfield, Rust Creek segue Sawyer, uma universitária que embarca para uma entrevista de emprego e acaba se perdendo em meio a uma floresta do Kentucky. Enquanto tenta reencontrar o caminho, a jovem descobre que terá de lutar pela própria vida quando cai na mira de dois bandidos impiedosos. O longa é levemente baseado na história do produtor Stu Pollard. Em um dia, quando ainda estava na Universidade, ele saiu de casa sem avisar onde ia e acabou se perdendo durante uma tempestade de neve. Apesar do susto, Pollard conseguiu encontrar o caminho certo. Produção Além de Corfield, o elenco de Rust Creek ainda traz nomes como Jay Paulson, Micah Hauptman, Jeremy Glazer, Daniel R. Hill e Sean O'Bryan. O roteiro foi assinado por Julie Lipson. Com 1h48 de duração, Rust Creek já está disponível no catálogo da Netflix.

