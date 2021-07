Entretenimento 18/07/2021 06:46 www.tenhomaisdiscosqueamigos.com Disco do ABBA se torna o primeiro a passar 1000 semanas nas paradas do Reino Unido A coletânea "Gold" acumulou um total de 5,61 milhões de cópias vendidas Foto: Reprodução Não há discussão que o ABBA é uma banda lendária. Recentemente, mais um feito alcançado por eles só fortaleceu esse status. Gold, compilação com grandes sucessos dos suecos, se tornou o primeiro álbum a passar 1000 semanas na parada de discos do Reino Unido. O registro foi lançado em Setembro de 1992 e imediatamente foi para o número 1 da parada britânica. Desde então, passou oito semanas não consecutivas no topo e acumulou um total de 5,61 milhões de cópias vendidas. ABBA fica 1000 semanas nas paradas Martin Talbot, CEO da Official Charts Company, ressalta que essa marca é algo bastante notável. “Isso não apenas destaca sua incrível popularidade, mas também o quão intimamente eles se conectaram com uma série de novas gerações”, disse. Completam o pódio a coletânea Legend, de Bob Marley & The Wailers, com 984 semanas e em terceiro lugar está o Greatest Hits do Queen, com 952 semanas.

Voltar + Entretenimento