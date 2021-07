Entretenimento 18/07/2021 07:32 Pipoca Moderna “OS SIMPSONS” PREVIU VIAGEM ESPACIAL DE RICHARD BRANSON “Os Simpsons” acertou novamente. As misteriosas habilidades proféticas da série animada foram reafirmadas em 11 de julho, quando o fundador da Virgin Galactic, Richard Branson, fez sua viagem inaugural ao espaço A jornada de Branson aconteceu só com sete anos de atraso, em relação à previsão da animação da Fox, que mostrou Brando indo ao espaço num episódio de março de 2014. Intitulado “The War of Art”, o capítulo trazia o falsificador de arte Klaus Ziegler (dublado pelo falecido Max von Sydow) se vangloriando de seu trabalho para Lisa Simpson (Yeardley Smith). Branson era visto como exemplo em seguida, admirando uma pintura do falsificador, enquanto flutuava no interior de uma nave espacial. A expedição especial do bilionário é apenas um dos muitos acontecimentos do mundo real antecipados em episódios de “Os Simpsons” durante seus mais de 30 anos no ar. Entre outros acertos, a série foi a primeira a prever que Donald Trump viraria presidente e que o Brasil perderia para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

