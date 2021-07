Entretenimento 22/07/2021 08:42 CNN Brasil WhatsApp anuncia versão multiplataforma e mudanças nas chamadas em grupo Foto: Reprodução Nesta semana, o WhatsApp começou a liberar duas funções que devem facilitar a vida dos usuários. A partir de agora, é possível acessar qualquer chamada em grupo, mesmo sem atendê-la na hora em que o telefone toca. A novidade foi anunciada pela plataforma como uma forma de aproximar ainda mais amigos e familiares que estão distantes fisicamente em razão da pandemia do novo coronavírus. Para conferir a funcionalidade, o usuário deve atualizar seu aplicativo e acessar a aba “Chamadas”, onde vai constar a informação de que a chamada foi perdida. A plataforma afirma que essa nova função também permite a visualização de participantes que foram convidados, mas não entraram na ligação. “Com as chamadas em grupo ganhando cada vez mais popularidade, estamos trabalhando para melhorar essa experiência para nossos usuários, sempre mantendo a segurança e a privacidade das chamadas com a proteção da criptografia de ponta a ponta”, diz a empresa. Outra novidade do WhatsApp é a liberação de uma versão beta da função multiplataforma. Esse novo recurso permite que o usuário acesse uma mesma conta em até quatro dispositivos de forma autônoma e simultânea. A funcionalidade está sendo liberada aos poucos, para um número limitado de usuários, como uma forma de teste, em razão de uma mudança no desenvolvimento do aplicativo. Atualmente, o smartphone centraliza todas as operações, e os outros canais -como a versão para computadores- espelha o conteúdo como um dispositivo adicional. Com a atualização, todas as versões agem de forma independente e têm autonomia no envio e recebimento de mensagens, sem depender, por exemplo, da conexão de internet do smartphone. “Cada dispositivo se conectará ao seu WhatsApp de forma independente, mantendo o mesmo nível de privacidade e segurança por meio de criptografia de ponta a ponta que as pessoas que usam o WhatsApp já conhecem bem”, garante a subsidiária do Facebook.

