Entretenimento 14/08/2021 17:00 E-Pipoca Novo trailer de La Casa de Papel revela um personagem que ainda está vivo Foto: Reprodução A prévia de La Casa de Papel revelou que um personagem que os fãs pensavam ter morrido no final da quarta temporada ainda está vivo e conseguiu fugir. A Netflix liberou no último dia 02 de agosto o trailer da quinta temporada de La Casa de Papel. A revelações feitas na prévia causaram apreensão e aumentaram a ansiedade dos fãs. Após os trágicos acontecimentos que encerraram a quarta temporada, muito se especula sobre os rumos da trama e o que vai acontecer com os protagonistas da aclamada série. Quem morre e quem sobrevive? Os assaltante que se tornaram tão amados pelo público conseguem escapar ou não? Com o teaser divulgado é possível ter uma ideia de algumas das coisas que acontecem daqui para frente na história. Uma das revelações é que Gandía continua vivo. O chefe de polícia é quem atira e mata Nairóbi e é capturado pelo bando antes de terminar a temporada. No vídeo, é possível ver que, de alguma forma, ele ainda consegue sair do Banco da Espanha depois de tudo. Outra revelação não tão surpreendente é que uma verdadeira guerra se inicia dento do banco. Os militares recebem ordens para invadir o lugar e o foco dos protagonista passa a ser resistir e sobreviver. Ao mesmo tempo, também precisam criar uma nova estratégia de fuga, uma vez que não podem contar com a ajuda do professor. E, falando no mentor dos assaltantes, a 4ª temporada termina com a localização de Sérgio, o professor, sendo descoberta pela inspetora Sierra. O trailer não dá muitos detalhes sobre os dois, além do fato que que ele será capturado e passará por maus momentos nas mãos dela. Se alguns especulavam sobre uma possível entrada dela para o grupo, como aconteceu com Rachel, o trailer mostra que isso não aconteceu. Relembre o final da 4ª temporada Além da triste e impactante morte de Nairóbi e do professor sendo encontrado pela chefe de polícia, uma cadeia de acontecimentos desandam e mudam os rumos do assalto. Após capturar Gandía, o professor o usa para resgatar Lisboa e colocar dentro do Banco da Espanha para ajudar os demais. Estreia da última temporada A primeira parte da quinta e última temporada da série estreia em 3 de setembro com cinco primeiros episódios. A segunda parte com os finais vai ao ar em 3 de dezembro. E para quem já estiver em clima de nostalgia, todas as demais temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix.

